Nasce il Parco di Orbetello, arriva il sì dal Senato

Con 144 voti a favore - e un astenuto - il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che istituisce il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello. Sarà gestito da un consorzio, con sede nel comune di Orbetello. Parteciperanno il Ministero dell'ambiente, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario.

Così il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti: "Con enorme soddisfazione annuncio, che grazie al Governo Meloni, la proposta di legge che porta il mio nome e che istituisce il parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna di Orbetello è legge dello Stato. Scritta una pagina di storia".