Parte il cantiere PNRR, aervizi del presidio Santa Rosa spostati nell’ala ovest

Dalla fine di gennaio sarà interamente concentrata nell’ala ovest dell’edificio Asl di Lungarno Santa Rosa tutta l’attività del presidio sociosanitario nel periodo dei lavori PNRR per l’adeguamento strutturale. Mentre proseguono i traslochi in questi giorni a Santa Rosa, anche la Casa della Comunità D’Annunzio si prepara ad accogliere il cantiere che partirà entro la fine del mese. Si tratta di due delle principali strutture sociosanitarie fiorentine dell’Azienda sanitaria, quasi pronte a partire con i lavori per gli adeguamenti e le modifiche previste dalla normativa del DM 77 sulla nuova sanità territoriale.

Al rientro nell’ala est dell’edificio, i Servizi ora traslocati troveranno spazi ammodernati sia dal punto di vista strutturale che impiantistico. Il Serd, nello specifico, sarà ricollocato nell’edificio in ambienti più funzionali rispetto a prima del trasferimento. Una importante ristrutturazione riguarderà anche gli ambulatori medici in parte al piano terra e in parte al primo piano dell’edificio. Saranno aumentati anche nel numero.

Casa della Comunità Santa Rosa

Fino a novembre scorso lavori strutturali avevano già interessato l’ala ovest dell’edificio sul lungarno Santa Rosa. In quel caso si era trattato di adeguamenti dell’ala destinata a ospitare le attività di presidio che dovevano essere spostate nei mesi di cantiere. I primi spostamenti interni hanno riguardato la Salute Mentale Adulti, una parte degli ambulatori medici e i locali dei servizi infermieristici, mentre è prossimo il trasferimento della Salute Mentale Infanzia e Adolescenza. Seguiranno i traslochi del CUP, dei restanti ambulatori, del Serd e del punto prelievi, quest’ultimo riorganizzato con una redistribuzione dell’offerta esistente, in parte già attivata, nell’ambito della rete zonale.

Quanto agli sportelli al pubblico dei servizi amministrativi di Santa Rosa, sono stati riorganizzati nel numero di quattro, con la contestuale attivazione di nuove postazioni presso il presidio Canova, con le stesse modalità di accesso ed erogazione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 per prenotazioni, esenzioni, attivazione tessera sanitaria, richieste rimborsi e altre pratiche amministrative (ausili, gravidanze).

Rimane per entrambi i presidi territoriali su prenotazione solo l'attività di anagrafe sanitaria per scelta e cambio medico, domicilio sanitario, iscrizione SSN obbligatoria. Rispetto a queste attività si ricorda anche la possibilità di utilizzare i canali alternativi dell’on line quali e-mail e APP Toscana Salute nonché le Farmacie e il CUP Call Center.

Casa della Comunità D’Annunzio

Un altro intervento di adeguamento riguarda la Casa della Comunità D’Annunzio. Sono in corso le attività di coordinamento per l’esecuzione del cantiere. I lavori inizieranno entro la fine di gennaio. I traslochi sono minimali e saranno ricompresi all’interno delle fasi di cantiere. In pratica gli interventi si articoleranno per fasi in modo da non interrompere il servizio. Il cantiere durerà circa 200 giorni, la fine è prevista quindi entro il 2025. All’interno della struttura saranno adeguati gli spazi per ospitare gli ambulatori dei medici di medicina generale. L’obiettivo con i nuovi ambienti dedicati alla medicina generale è di realizzare almeno sei ambulatori dove potranno ricevere altrettanti medici di famiglia.

Fonte: Ausl Toscana Centro

