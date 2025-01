Progetto Piuma, tre comuni dell'Empolese arrivano primi nel bando per parchi accessibili

IL PROGETTO - Partendo dalle richieste delle famiglie di persone con gravi disabilità e dai loro caregiver di avere spazi per i servizi minimi igienici, il progetto propone la realizzazione di un 'box universale', che preveda al suo interno una zona calma, una zona spogliatoio, un sollevatore, un lettino e una zona per servizi igienici. Il box verrà utilizzato in occasione di eventi e nelle aree ludiche e sportive, per garantire la piena accessibilità a questi appuntamenti.

Parchi Innovativi Universali Mobili e Accessibili, in breve PIUMA. L'acronimo ben riassume l'interezza del progetto a cui hanno partecipato i. Un progetto ricco, che si prefigge di migliorare l'accessibilità delle persone con gravi disabilità a luoghi, servizi ed eventi, per favorire la loro inclusione sociale. L'impegno del progetto è stato premiato dalla Regione Toscana, perché nella graduatoria del bando per i progetti di 'Accessibilità universale' è arrivato primo su 51 progetti candidati (sono stati finanziati solo i primi 27).

Non solo. Il progetto include anche interventi volti a migliorare l'accessibilità nei parchi pubblici, con la realizzazione di aree ludiche e sportive utilizzabili da tutta la cittadinanza. Ogni area sarà implementata, a scale diverse sulla base della dimensione dell’area, con attrezzature sportive e zone di socialità e gioco inclusive. I parchi oggetto dell'intervento saranno il Mariambini di via Bisarnella a Empoli, il parco di via Guido Rossa a Capraia e Limite e il parco del Turbone di via della Pesa a Montelupo Fiorentino. Sarà inoltre realizzata una segnaletica in Comunicazione Alternativa Aumentativa per riqualificare i parchi oggetto dell'intervento.

La proposta è stata elaborata assieme alla Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa, esperienza fortemente innovativa, sulla base del reale utilizzo delle aree e delle necessità evidenziate anche dal confronto con la cittadinanza.

Il cronoprogramma prevede 15 mesi di lavori, rispettando iul termine ultimo di conclusione del 31 dicembre 2026. Il finanziamento ottenuto è di 275mila euro, con il cofinanziamento da parte dei Comuni di 45mila euro complessivi, 35mila per Empoli e 5mila per gli altri due Comuni.

LE DICHIARAZIONI - "Valorizzare i luoghi pubblici di aggregazione e gli eventi di Empoli - spiega il sindaco Alessio Mantellassi - significa garantire una piena accessibilità. Per farlo, avevamo bisogno di uno spazio che potesse diventare a sostegno di chi ha gravi disabilità, con una configurazione ben adatta alle necessità di queste persone, delle loro famiglie e dei caregiver. Ringrazio il vice sindaco Nedo Mennuti, che con la sua delega a Sociale e Sanità si è speso moltissimo per costruire una proposta vincente, e la Regione che ci ha dato questa grande opportunità tramite bando di avere un box disponibile per grandi eventi all'aperto. È un passo in più per aiutare queste famiglie e ci tengo a ringraziare anche la Rete Inclusione che, con le loro conoscenze e il loro supporto, ha permesso di rendere questo progetto competitivo e dotato di valore. Un valore ben certificato dal primo posto in graduatoria per i finanziamenti. Continueremo a collaborare con la Rete Inclusione per la stesura definitiva del progetto"

"Uno degli obiettivi che ci siamo posti per i prossimi anni è quello di intervenire nelle frazioni, con un’attenzione particolare alla valorizzazione delle aree verdi e all’incremento dei servizi - afferma il sindaco di Montelupo Fiorentino, Simone Londi -. Grazie a questo finanziamento, sarà possibile realizzare un’area fitness nel giardino di Turbone, dotata di attrezzature accessibili a tutti. Queste risorse sono il risultato della capacità progettuale delle strutture interne all’ente e della collaborazione con i comuni limitrofi, che ha permesso di condividere idee e obiettivi sovraterritoriali. Uno sforzo che è stato premiato con un risultato eccellente".