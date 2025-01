S. Giovanni di Dio, chiuso temporaneamente il Cup per una perdita d’acqua

La perdita di acqua da un bagno al piano primo dell’ospedale San Giovanni di Dio ha causato l’allagamento dei sottostanti ambienti del Cup al piano terra del presidio. L’allarme è stato dato questa mattina presto ma l’evento con tutta probabilità si è verificato nel corso della notte. Pertanto, il servizio Cup del San Giovanni di Dio è temporaneamente chiuso al pubblico.

Mentre sono in corso le operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti Cup, la Direzione di presidio si è adoperata per trovare delle soluzioni ponte: in numero ridotto rispetto a quelle regolarmente operative, sono state prontamente allestite, e sono al momento aperte al pubblico, alcune postazioni in una stanza vicina.

Sono stati affissi dei cartelli informativi e i volontari Avo e gli operatori si sono posizionati nei pressi del Cup per dare accoglienza e informazioni agli utenti. Gli ambienti torneranno agibili dopo la valutazione di sicurezza da parte dei tecnici del Servizio Prevenzione e Protezione, al momento in corso.

Fonte: Ausl Toscana Centro

