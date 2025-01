Industria e innovazione, varati i vertici degli undici distretti tecnologici

Ancora un passo avanti verso il rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione. Il nuovo assetto del sistema del trasferimento tecnologico è stato varato oggi a Firenze con la prima assemblea plenaria dei Comitati di indirizzo dei distretti tecnologici della Regione e, nell’ambito della stessa riunione, con le nomine dei presidenti e dei soggetti gestori.

E’ stato l’assessore regionale a economia e attività produttive Leonardo Marras a presiedere l’assemblea e a introdurre i lavori."Sostenere la competitività delle imprese e rendere il più possibile efficaci tutti gli investimenti in ricerca sviluppo e innovazione: è questa la finalità di fondo del sistema del trasferimento tecnologico. Oggi abbiamo sistemato gli ultimi tasselli organizzativi di questo complesso mosaico il cui disegno complessivo, dovrà rendersi, lo speriamo, funzionale alla crescita del nostro sistema industriale”.

"Grazie alla presenza di tutti gli attori del nostro sistema produttivo – ha poi spiegato Marras - i distretti potranno svolgere nel modo migliore la loro funzione di trait d’union tra ricerca e mondo delle imprese mettendo a disposizione di queste ultime strumenti preziosi per la loro crescita e la loro competitività. La Toscana ha un sistema composito, formato da tantissime piccole imprese: il lavoro dei distretti, nel nuovo assetto che abbiamo configurato, potrà favorire preziose sinergie permettendo di mettere in risalto le esperienze e le competenze maturate nel nostro territorio e anche consentirci di indirizzare nel modo migliore le scelte di politica industriale della Regione”.

A seguito della riorganizzazione che oggi è stata completata i distretti sono undici e riguardano i seguenti comparti: moda, interni e design, marmo e pietre ornamentali, scienze della vita, nuovi materiali, nautica e portualità, comparto ferroviario, energia, cartario, manifattura avanzata, turismo.

Ogni distretto tecnologico è espressione di due componenti: imprese e organismi di ricerca pubblici. Il distretto svolge funzioni di raccordo tra il sistema delle imprese e il sistema del trasferimento tecnologico nella elaborazione e realizzazione di azioni di promozione e divulgazione delle tecnologie orientate alla transizione digitale e ambientale.

La governance di ciascun distretto è composta da un comitato di indirizzo, da un presidente e da un soggetto gestore, il quale avrà il compito di dare attuazione pratica alle scelte strategiche di ciascun distretto.

L’organigramma è composto sia dalla componente imprenditoriale (che esprime il presidente) che da quella della ricerca i cui membri, indicati dalle associazioni di categoria e dalle università e dagli enti di ricerca, sono poi definiti e nominati dalla Regione Toscana.

La riunione odierna ha permesso di definire gran parte delle undici governance. Per quei comitati, sono tre, che non hanno potuto scegliere il soggetto gestore sarà immediatamente pubblicato un ulteriore avviso pubblico con il quale verranno raccolte le candidature per metterli nelle condizioni di avviare a breve l’attività.

Questo percorso si completerà prossimamente con la nascita di una piattaforma che aggregherà la disponibilità di idee e progetti di innovazione con la domanda di ricerca delle imprese per guidare gli investimenti produttivi.

PRESIDENTI DEI COMITATI DI INDIRIZZO E SOGGETTI GESTORI DEI DISTRETTI TECNOLOGICI REGIONALI DELLA TOSCANA

1. Distretto tecnologico regionale Moda

Presidente

STEFANO ZECCHI

Soggetto Gestore

NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETÀ NAZIONALE DI RICERCA R.L.

2. Distretto tecnologico regionale Interni e Design

Presidente

MARCO GOBBINI

Soggetto Gestore

CENTRO SPERIMENTALE DEL MOBILE E DELL'ARREDAMENTO SRL

3. Distretto tecnologico regionale Marmo e pietre ornamentali

Presidente

GIULIANO D’ANGIOLO

Soggetto Gestore

non individuato

4. Distretto tecnologico regionale Scienze della vita

Presidente:

GIOVANNI MASOTTI

Soggetto Gestore:

FONDAZIONE TOSCANA LIFE SCIENCE

5. Distretto tecnologico regionale Nuovi materiali

Presidente

GIOVANNI BALDI

Soggetto Gestore

ASEV - AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'EMPOLESE VALDELSA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

6. Distretto tecnologico regionale per la Nautica e la portualità

Presidente:

ANDREA GIANNECCHINI

soggetto Gestore:

NA.VI.GO. SCARL

7. Distretto tecnologico regionale Ferroviario

Presidente

Elezione rinviata

8. Distretto tecnologico regionale Energia

Presidente

EMILIANO MARATEA

Soggetto Gestore

COSVIG SCRL

9. Distretto tecnologico regionale Cartario

Presidente:

MASSIMO BASTA

soggetto Gestore:

LUCENSE SCaRL

10. Distretto tecnologico regionale Manifattura avanzata (o advanced manufacturing)

Presidente

RICCARDO TONCELLI

Soggetto Gestore:

PONT-TECH SCRL

11. Distretto tecnologico regionale Turismo [commercio e servizi]

Presidente:

DANIELE BARBETTI

Soggetto Gestore:

non individuato

Fonte: Regione Toscana