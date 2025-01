Oggi ringrazio Mimoza che mi ha scritto e ha trovato questa ricetta su una rivista di cucina, gli è piaciuta e ha deciso di realizzarla. La ricetta è con ingredienti di stagione come i broccoli e il cavolfiore e poi è ideale per questa stagione invernale perché arricchita con fonduta di Parmigiano Reggiano.

Forse piacerà anche a chi di solito non ama molto mangiare le verdure e in particolare i cavoli.

Sformatini di broccoli con fonduta

Ingredienti per 8 – 10 sformatini

Per l’impasto

500 gr di cavolfiore e broccolo romanesco

70 gr di formaggio Parmigiano Reggiano

3 uova

Farina q.b.

Sale e pepe q.b.

Per la fonduta

280 gr di panna fresca liquida

250 gr di formaggio Parmigiano Reggiano

Pepe q.b.

Per la guarnizione

Nocciole q.b.

Salvia q.b.

Pepe rosa q.b.

Per preparazione

Iniziate dagli sformatini: riducete i cavoli in cimette e cuoceteli in acqua bollente salata per 15 minuti circa, oppure saltateli in padella finché non saranno belli morbidi. Lasciateli raffreddare e frullateli fino a ottenere una crema, che raccoglierete in una terrina, unendo le uova e il parmigiano reggiano grattugiato. Mescolate energicamente fino ad amalgamare tutti gli ingredienti, dopodiché incorporate fa farina di ceci un poco alla volta, fino ad ottenere un impasto denso e omogeneo. Distribuitelo all’interno di stampi per muffin, precedentemente imburrati, e cuocete gli sformatini in forno statico preriscaldato a 108 gradi per 30 minuti circa, fino a che non risulteranno belli compatti e dorati in superficie. Preparate la fonduta, versando in un tegame la panna e scaldandola a fuoco medio. Quando avrà sfiorato il bollore, aggiungete una parte di parmigiano reggiano grattugiato e mescolate con l’aiuto di una frusta, fino a che non si sarà incorporato. Unite il formaggio restante e proseguite la cottura, sempre mescolando, fino a che il composto non si sarà addensato. Condite con un pizzico di pepe e tenete da parte. Una volta tiepidi, serviteli con la fonduta e guarniteli con nocciole tritate, pepe rosa sbriciolato e qualche foglia di salvia fresca.

Mimoza

