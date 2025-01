Addio a padre Tarcisio Ciabatti, missionario in Bolivia da 55 anni

Padre Tarcisio Ciabatti, 89 anni, è morto in Bolivia dov'era missionario da ben 55 anni. Lo ricordano a Varignano, quartiere a Viareggio, dove si trova la chiesa della quale fu il primo parroco fino agli anni '70. Fu proprio da lì che prese la decisione di andare in Bolivia, Paese nel quale si è impegnato per l'educazione e per l'assistenza sanitaria. Un impegno che gli è valso nel novembre 2023 in Bolivia una laurea honoris causa.

Originario di Dama, un piccolo borgo sull'Appennino vicino a La Verna (Arezzo), Padre Tarcisio ha speso la sua vita al servizio degli altri, sia in Toscana, che in Bolivia. Stare sempre dalla parte di chi ha più bisogno il suo insegnamento.

A Viareggio c'è anche l'associazione che contribuisce a raccogliere le donazioni da mandare alla missione.

Domenica mattina verrà organizzata una messa in suo ricordo proprio a Dama. Le sue spoglie mortali resteranno invece nel paese sudamericano, nel municipio di Gutierrez, in Bolivia, nella Cordillera, presso la scuola Tekove Katu dove si svolgerà il funerale.

