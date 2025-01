Cantieri della tramvia per Bagno a Ripoli, dal 25 gennaio modifiche del servizio TPL a Firenze

Da sabato 25 gennaio 4 linee urbane e 10 linee extraurbane cambieranno percorsi a causa dei cantieri della linea tramviaria per Bagno a Ripoli che prenderanno il via da domani.

Le modifiche sono state definite di concerto con gli enti locali. Avranno durata e subiranno ulteriori modifiche sulla base delle varie fasi di cantierizzazione.

Le linee urbane coinvolte saranno quattro. La 31 e 32 (direzione centro città), 41A (direzione Baldovini) e 82 (Direzione Boccaccio), non potendo percorrere Viale Giannotti – interessata dai lavori – dal Viale Europa devieranno in Via Erbosa, proseguendo poi per Via Datini, Piazza Gualfredotto, Via Giovanni delle Bande Nere, per poi essere reindirizzare sul regolare percorso.

Le linee extraurbane coinvolte saranno dieci. La 322A, 331A, 354A, 365A, 353A, 350A, 360A, 343A, SI330, ST6. In direzione del Terminal Montelungo - non potendo percorrere la corsia preferenziale di Viale Giannotti – devieranno il proprio percorso: da Piazza Gavinana si andrà su Via Erbosa, poi ia Datini, Piazza Gualfredotto, Via Giovanni Dalle Bande Nere, per poi, alla rotatoria, riprendere il regolare percorso.

Inoltre, sempre dal 25 gennaio e per due giorni circa, per consentire alcune lavorazioni, sarà istituito il divieto di transito sulla corsia riservata centrale in Viale Europa nel tratto compreso fra Via del Cimitero del Pino e Via Spagna. Le linee urbane 23, 82 e 85, e le linee extraurbane 322A, 331A, 354A, 365A, 353A, 350A, 360A, 343A, SI330, ST6, dovranno transitare nella corsia promiscua, effettuando la fermata provvisoria in corrispondenza della fermata “Cimitero Il Pino”.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane

Fonte: Ufficio Stampa