In vendita una casa-museo sulle colline senesi

È una residenza ma anche un museo, e ora è in vendita. Si trova vicino a Torrita di Siena ed è nel portfolio di Italy Sotheby’s International Realty, protagonista del settore immobiliare di lusso. Completamente restaurata nel 2000 dall’artista Anna Izzo, pittrice e scultrice di origine tarantina e di fama internazionale. Izzo ha trasformato la dimora in una vera e propria opera d'arte.

Il giardino, di oltre 3000 mq, "si mostra come un vero e proprio museo a cielo aperto con statue e sculture in metallo ispirate alla figura femminile, e sedute decorate con ali di farfalla colorate che aggiungono un tocco onirico" si legge nell'annuncio. Il prezzo è di poco più di 1 milione e 300mila euro.

E ancora: "La cifra artistica prosegue negli interni, su una superficie di 577 mq oggi suddivisa in 4 unità abitative con un totale di 11 camere da letto. Oggi attiva tra Siena e Roma, e autrice di opere esposte in sedi prestigiose in tutto il mondo come Palazzo Pitti a Firenze, la Biennale di Venezia e gallerie a New York e Washington, la Izzo ha interamente dipinto il pavimento del salone e arredato la proprietà con molti dei suoi lavori – alcuni dei quali rimarranno nella proprietà come le sculture, il gazebo e i murales – che esplorano la rappresentazione della sensibilità femminile".