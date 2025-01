Forestali, siglato l’accordo per il rinnovo del contratto di lavoro

Dopo un lungo e complesso percorso condotto da Anci Toscana, oggi è stato siglato l’accordo per il rinnovo del contratto di lavoro degli operai forestali toscani.

“Questa intesa è importante e alla fine mette d’accordo tutte le parti, assicurando, con un notevole sforzo economico da parte della Regione e degli enti locali, particolarmente complicato in questo periodo di tagli, non solo un riconoscimento salariale, ma anche la valorizzazione del lavoro che i forestali svolgono nella nostra regione a tutela del territorio e per l’antincendio boschivo – afferma la delegata di settore e sindaca di Talla Eleonora Ducci – Ringraziamo i sindacati, la Regione e le Unioni dei Comuni, oltre all’ex sindaco Giovanni Morganti che ha avviato il percorso, per aver contribuito a questo risultato”.

Un risultato che prevede un aumento contrattuale per tutti i lavoratori del comparto, che avranno anche una indennità una tantum come ‘ristoro’ per i mesi trascorsi dopo la scadenza del contratto.

La sindaca Ducci sottolinea anche altri due importanti aspetti, che riguardano il riconoscimento del lavoro dei forestali sia in caso di incendi boschivi, sia in caso di condizioni meteo particolarmente disagiate.

Fonte: Ufficio Stampa

