Forza Italia Toscana: "Pronti alla sfida delle elezioni regionali, abbiamo idee e programmi chiari"

Ogni mese un incontro in ogni provincia della Toscana per approfondire i punti del programma per le elezioni regionali, e la richiesta agli alleati di riunire il prima possibile, con urgenza, il tavolo della coalizione di centrodestra, per arrivare a "un candidato governatore e a un programma condivisi". È quanto emerge dalla riunione degli Enti Locali e dei Dipartimenti di Forza Italia Toscana, che si sono svolti oggi a Serravalle Pistoiese, alla presenza del sen. Maurizio Gasparri, capogruppo dei senatori di FI, del vicesegretario nazionale on. Deborah Bergamini, del segretario regionale Marco Stella. Sono intervenuti, tra gli altri, le deputate Erica Mazzetti e Chiara Tenerini, il segretario provinciale di FI Pistoia, Anna Bruna Geri, la responsabile Dipartimenti ed Enti Locali Lorenza Bondi e il vicesegretario regionale vicario del partito, Roberto Berardi.

"Ora l'obiettivo, oltre alla fase congressuale che sarà un grande momento di partecipazione democratica, sono le elezioni regionali dell'ottobre 2025, e per questo - spiega Stella - abbiamo già stilato un programma che ci porterà ad approfondire diverse tematiche da qui ai prossimi mesi: oggi abbiamo fatto il primo incontro; a febbraio, ad Arezzo, si parlerà di giustizia e immigrazione, poi ogni mese un incontro in ogni provincia. Forza Italia è pronta per la sfida delle regionali, con programmi e idee chiari. Ma bisogna fare in fretta e riunire il tavolo della coalizione. Agli alleati dico: vediamoci presto, per il bene del centrodestra".

L' on. Bergamini ha spiegato che "siamo qui per parlare di contenuti, vogliamo offrire ai toscani un'alternativa reale, delle risposte alle loro incertezze, ai loro problemi, alle loro necessità. Vogliamo parlare ai toscani, come forza liberale e farli riflettere su come davvero potrebbe essere la Toscana se fosse il centrodestra ad amministrare la Regione. E quindi - ha evidenziato la parlamentare toscana - libertà di impresa, centralità della persona, sicurezza, e tanti altri temi che abbiamo dibattuto oggi e che saranno i protagonisti di una campagna che faremo da oggi fino alle elezioni, ogni mese affronteremo un tema specifico in una provincia toscana, perché vogliamo candidarci a governare la Toscana, nella coalizione di centrodestra".

Anche il vice segretario nazionale di FI, rispondendo ai giornalisti, ha affermato che in vista delle regionali in Toscana "è urgente riunirci come coalizione, perché il successo dell'alleanza di governo nazionale dipende dal fatto che ci si vede, ci si riunisce, ci si parla, e ognuno dei partiti che la compongono può portare avanti le proprie istanze. La nostra richiesta - sottolinea Bergamini - è di accelerare questo percorso anche in Toscana, perché abbiamo la necessità di sederci tutti intorno a un tavolo, definire un programma comune, una candidatura comune, che immagino arriverà su un tavolo nazionale perché si voterà in 6 Regioni, l'importante è avere una squadra forte e unità con un programma condiviso, noi lavoriamo in questa direzione".

Fonte: Ufficio Stampa