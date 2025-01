Nuovo ponte sul Morra, Giani e Baccelli: “Opera importante per il territorio livornese”

“È un’altra tappa nella ricostruzione delle infrastrutture gravemente danneggiate o distrutte dalla drammatica alluvione del settembre 2017 che coinvolse Livorno e la sua area. L’impegno della Regione ha permesso di mettere in sicurezza, ad esempio, quelli che erano gli spazi tombati del rio Ardenza e del rio Maggiore ed iniziare la realizzazione del ponte ad arcata unica in località Tre Ponti a Livorno. In questo scenario si inserisce il nuovo ponte sul torrente Morra che inauguriamo oggi e che serve le comunità del Crocino, di Poggione, nella zona di Parrana San Martino nel territorio di Collesalvetti. Il ponte precedente era quasi un guado. La potenzialità di luce che questa nuova struttura offre al torrente mette in sicurezza l’intera area. Vi era necessità di ricostruire ex novo il ponte che, peraltro, adesso si presenta di ottima fattura anche da un punto di vista architettonico. Desidero ringraziare i tecnici e le maestranze che hanno realizzato l’opera e in particolare il dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione”.

Così si è espresso il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, inaugurando oggi, venerdì 24 gennaio, il nuovo ponte sul torrente Morra in località Crocino, nel territorio comunale di Collesalvetti, in sostituzione del precedente ponte a guado che andò distrutto nell’alluvione del 9 e 10 settembre 2017.

La ricostruzione della struttura viaria sul Morra rientra nel piano straordinario degli interventi concernenti il post alluvione. Il nuovo ponte, in sostituzione del precedente soprapassaggio a guado, è lungo circa 160 metri. Il costo dell’opera, sostenuto dalla Regione, ammonta a circa 1 milione 600 mila euro complessivi.

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Stefano Baccelli, ha commentato: “Si tratta di un intervento rilevante perché abbiamo ricreato un accesso per i residenti sostituendo quello che era un guado con un ponte di circa 160 metri grazie a un investimento regionale di 1 milione e 600 mila euro. Credo sia un’opera eccellente. Tra l’altro per le qualità ingegneristiche ed architettoniche, condivise anche con la Soprintendenza, questo intervento è veramente rilevante. La Regione si è fatta carico di tutte le situazioni e delle criticità connesse all’alluvione del 2017, dei danni da esso provocati, e la ricostruzione del ponte rientra in questo progetto”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla sindaca di Collesalvetti, Sara Paoli, che ha affermato: “È una giornata da ricordare per il nostro territorio. Dopo tanti anni si è conclusa un’opera di protezione idraulica che era veramente necessaria. Grazie alla Regione Toscana si è concretizzata un’opera importante anche sul piano ingegneristico. Questo nuovo ponte tranquillizza noi amministratori ma soprattutto i cittadini che vivono in queste zone”.

Il ponte è stato realizzato con una struttura in calcestruzzo armato. Le spalle sono collegate a fondazioni realizzate con micropali aventi 16 metri di profondità. L’impalcato è in calcestruzzo armato con cavi di precompressione post-tesi, con vincolo di cerniera in corrispondenza delle spallette. Anche sul piano strutturale, dunque, è un’opera all’avanguardia.

All’inaugurazione hanno preso parte anche il consigliere regionale Francesco Gazzetti e la vicesindaco ed assessora ai Lavori pubblici del Comune di Collesalvetti, Mila Giommetti.

Fonte: Toscana Notizie

Notizie correlate