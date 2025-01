Sipario su per la decima edizione di Wine&Siena

Su il sipario per la decima edizione. Da sabato 25 gennaio si entra nel vivo di Wine&Siena, fino al 27 gennaio 2025, ancora al Santa Maria della Scala e Palazzo Squarcialupi, nelle sale individuate in stretta collaborazione, e grazie, al Comune di Siena, per iniziare l’anno enoico e dare il via ad un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter.

Wine&Siena 2025 accoglierà oltre 150 aziende enogastronomiche nazionali per oltre 600 etichette, aziende accuratamente selezionate dalle commissioni d’assaggio di The WineHunter e insignite del prestigioso The WineHunter Award: espositori di vino, cibo, spirit e birra, insieme a Extrawine e Consorzi. E insieme, eccellenze della gastronomia, 60 prodotti circa tra cioccolati, formaggi, olio, carni e salumi, birra, salumi, pasta, riso, cereali, grappe e liquori, birra e non solo dalla Campania all’Alto Adige passando da Toscana, Marche, Abruzzo. Tutti gli espositori sono sul sito all’indirizzo https://wineandsiena.com/.

La manifestazione è voluta dal Patron di Merano WineFestival, The Wine Hunter Helmuth Köcher e dal presidente di Confcommercio Siena Stefano Bernardini, immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award.

Preziose le collaborazioni con la Camera di Commercio di Arezzo Siena, il Comune di Siena, Banca Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Università di Siena. La manifestazione ha inoltre il patrocinio della Regione Toscana.

Per questa edizione è stata attivata una nuova collaborazione con un’azienda del territorio senese. Le nuove sanzioni previste dal codice stradale inducono ad avere sempre più comportamenti consoni durante la guida di veicoli, nel rispetto della sicurezza di tutti. Per questo motivo Wine&Siena ha stretto una partnership con la più strutturata società di Ncc (auto con conducente) della provincia di Siena, la Tuscany Experts, specializzata nei servizi di trasporto per piccoli gruppi di visitatori, che vanno da 2 a 8 persone (auto e minivan) con standard di lusso per trasferimenti sicuri da aeroporti, stazioni ferroviarie e terminal degli autobus. Su tutti i servizi di trasporto, Tuscany Experts applicherà uno sconto del 20% per i visitatori di Wine&Siena. Sarà sufficiente mostrare al conducente il biglietto di ingresso alla manifestazione o il pass. Le tratte interessate sono: Ampugnano / Siena, Firenze Centro / Aeroporto / FS Santa Maria Novella; Montepulciano - Pienza – Montalcino; Perugia; Pisa Centro / Aeroporto; Roma Centro / Aeroporto. La prenotazione può essere fatta inviando una mail a info@tuscanyexperts.it oppure chiamando il numero 0577 284417. Per ottenere lo sconto basterà mostrare il biglietto all’autista. Wine&Siena invita a mettersi alla guida solo se si ha la certezza di avere un tasso alcolemico entro i limiti di legge.

Tutto il programma

Wine&Siena inizia oggi venerdì 24 gennaio 2025, taglio del nastro alle 18.30 a Palazzo Patrizi, in via di Città 75 a Siena con Vanna Giunti, assessore alle Attività Economiche del Comune di Siena, Helmuth Köcher, Gourmet’s Internationale e The Wine Hunter, Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena. Alle 20 torna la Small Plates Dinner al Santa Maria Della Scala – Palazzo Squarcialupi.

Sabato 25 gennaio

Con i percorsi sensoriali si partirà alle 11 di sabato 25 gennaio al Santa Maria della Scala dove si andrà avanti fino alle 18 con la degustazione di prodotti enogastronomici degli espositori Wine, Food & Spirits, Extrawine, i Consorzi.

Con Wine&Siena tornano le visite al prestigioso Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Due saranno le visite guidate che è già possibile prenotare per sabato 25 gennaio: alle 11 e alle 17. È obbligatoria la prenotazione inviando una mail a info@verniceprogetti.it, fino al giorno precedente la visita.

L’Archivio di Stato quest’anno aprirà straordinariamente il Museo delle Biccherne e la Mostra documentaria proprio sabato 25 con le visite che si inseriscono nell’ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio documentario dell’Archivio, soprattutto medievale, sulla storia dell’alimentazione. Le visite saranno dedicate in particolare alla grande stagione del trecento senese ed alla documentazione ‘decorata’ di questo secolo così fecondo per la città. Le visite libere (accompagnate dal personale) si terranno dalle 10 alle 13. Le visite guidate alle 11, per visite guidate e gruppi è necessaria la prenotazione: as-si.comunicazione@cultura.gov.it. L'ingresso è consentito ad un massimo 20 persone per ciascun ingresso e visita con priorità ai possessori di braccialetto Wine&Siena.

Tre le masterclass in programma al Santa Maria della Scala alla “Sala Del Gusto” 7° Piano. Dalle 11:30 alle 12:30, L’arte del perlage: eleganza e piacere del brindisi, dalle 14:30 alle 15:30, Dolce alchimia: i segreti dei vini passiti, dalle 16:30 alle 17:40, Grandi Rossi della Toscana: 7 emozioni da assaporare e custodire.

Ricco anche il programma di The WineHunter Talks/Seminari, nella Sala San Ansano, al Santa Maria della Scala, dalle 14 alle 15, Olio EVO lo conosciamo davvero? Impariamo a degustarlo.

Domenica 26 gennaio

Stand aperti dalle 11 fino alle 18. Il Banco di degustazione con vini selezionati The WineHunter Award sarà aperto dalle 11:30 alle 17:30.

Tornano le masterclass, tre, come il sabato, al Santa Maria Della Scala “Sala Del Gusto” 7° Piano, dalle 11:30 alle 12:30, Bianchi: 7 viaggi sensoriali nel bicchiere, dalle 14:30 alle 15:30, Amphora Evolution: ciò che unisce passato, presente e futuro, dalle 16:30 alle 17:30, Pinot Nero: il poeta dei vini, tra eleganza e intensità.

Al Santa Maria della Scala, nella Sala San Ansano, tornano anche The WineHunter Talks/Seminari. Dalle 14 alle 15, si parlerà di Dal vino ai distillati divini: il fascino del Brandy a cura di ANAG – Assaggiatori Grappe ed Acqueviti.

Dalle ore 15 di domenica 26 gennaio con Canale 3, all’interno dei saloni di Santa Maria della Scala, il talk in “L’anno che verrà” con due panel diversi per parlare degli argomenti più di attualità nel mondo del vino nel 2025: sostenibilità e competitività delle imprese, gli effetti dei cambiamenti climatici. Il primo panel è dedicato alla presentazione di una nuovissima e inedita ricerca realizzata dal Santa Chiara Lab dell'Università di Siena nell'ambito delle sue attività come Spoke 9 del Centro Nazionale Agritech finanziato dal PNRR. “Osservatorio DiVino 2025” è uno studio condotto su circa tremila imprese agricole italiane, di cui quasi 600 cantine, per capire a che punto è la transizione ecologica in questo settore e il livello di competitività. Quanta energia elettrica e quanta acqua consumano le imprese vitivinicole? Sono efficienti le nostre aziende agricole? Quante di loro puntano sulla produzione di energie rinnovabili? E nel lavoro è ancora presente il gender gap? Quante puntano sulle certificazioni e come percepiscono il ruolo dei consorzi? Sono solo alcuni degli argomenti toccati da “Osservatorio DiVino 2025”. A presentare la nuova ricerca sarà il professor Angelo Riccaboni, presidente Comitato d'indirizzo del Santa Chiara Lab insieme a Cristiana Tozzi project manager della Fondazione Siena Food Lab. Il secondo panel, alle 15,45, è dedicato agli effetti dei cambiamenti climatici in vigna e allo stato delle ricerche. Simone Bastianoni, delegato alla Sostenibilità dell’ateneo senese e docente, farà il punto sulle ultime ricerche internazionali e sull’evoluzione degli scenari rispetto alle previsioni degli scorsi anni. Fu proprio lui, al Wine&Siena di due anni fa, a rilanciare con forza l’allarme nel mondo vitivinicolo. Giampiero Cai, docente di Biologia e Biotecnologie Digitali, presenterà le ultime ricerche del Santa Chiara Lab con le stazioni Microcosmo e Aeroponica, probabilmente le più avanzate in Italia per studiare gli effetti dello stress idrico sulle viti.

Alle 20, nella Imperiale Contrada della Giraffa, la cena di Gala in ricordo di Andrea Vanni, senese, contradaiolo e ideatore di Wine&Siena purtroppo scomparso prematuramente tre anni fa.

Lunedì 27 gennaio

Con Wine&Siena 2025 torna la giornata di lunedì 27 gennaio dedicata agli operatori del settore e alla stampa, occasione unica per degustare e scoprire nuovi prodotti e conoscere le aziende produttrici. Ricco il programma dei talk e gli eventi collegati.

E sempre lunedì 27 gennaio la premiazione del vincitore di Tra Borghi e Cantine, al Santa Maria della Scala durante la conferenza stampa finale, alle 15.

L’Archivio di Stato quest’anno aprirà straordinariamente il Museo delle Biccherne e la Mostra documentaria anche lunedì 27 gennaio 2024 nelle stesse modalità di sabato 25 gennaio.

Wine&Siena è solidarietà. Ancora una volta il mondo del vino si dimostra attento alle richieste di aiuto e sostegno che giungono dal terzo settore, da quel mondo “no profit” che è accanto a chi è più fragile. Come avvenuto nel corso delle scorse edizioni. Anche quest’anno come detto QuaViO odv organizzazione di volontariato impegnata a Siena e provincia nelle cure palliative a malati oncologici, promuove “La bottiglia della solidarietà” raccoglierà le bottiglie dai produttori da utilizzare come raccolta fondi per aiutare un padre in difficoltà.

Wine&Siena è arte. In occasione della manifestazione, ai possessori del biglietto di accesso, è possibile visitare la mostra "Costellazioni" al Santa Maria della Scala con ticket ridotto da acquistare all'ingresso del museo, presso la biglietteria dedicata.

Fonte: Confcommercio Siena

Notizie correlate