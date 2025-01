Tutti lavori per la sistemazione dell'Arno a Santa Croce

Negli scorsi giorni l'assessore all'ambiente Sonia Boldrini ha incontrato in un sopralluogo il presidente del Consorzio Basso Valdarno 4, Maurizio Ventavoli per fare il punto sui lavori che negli ultimi tempi sono stati realizzati nell'ambito dell'Arno all'ambito dell'Arno dove il Consorzio ha operato su mandato del Genio civile regionale. Si tratta di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

“I primi lavori hanno riguardato lo sfalcio dell'erba, ma inoltre – spiega Boldrini - sono stati fatti vari interventi importanti”.

“Il primo manufatto su cui siamo intervenuti con il consorzio – continua Boldrini - è stato il muro dell'argine a valle del ponte che insiste sulla provinciale 44. Qui sono stati attuati degli interventi di manutenzione, visto che la muraglia risultava ricoperto da vegetazione infestante. I lavori che sono stati realizzati consistono nell’estirpazione dei rampicanti vegetali sulla muratura e sul paramento superiore, pulitura e stuccatura dei commenti delle pietre e ricostruzione della sommità del muro e di altre opere minori”.

“I lavori non si sono limitati a questo - continua Boldrini - tra ottobre e novembre 2024, è stata realizzata una pulizia in prossimità dei piloni del ponte. I lavori hanno permesso di liberarli dai tronchi portati dal fiume e accatastati in prossimità delle stesse, oltre a questo è stato eseguito un taglio delle alberature vecchie in prossimità dell’attraversamento in modo da poter liberare l’alveo da questo ingombro che per altro in caso di piena poteva rappresentare un problema”.

Durante gli interventi è stata affrontata anche la questione della vegetazione a cominciare da ottobre scorso. Sull'isolotto è stato fatta della manutenzione straordinaria poco a valle del ponte di Santa Croce sull’Arno. Per realizzare questo intervento è stato necessario creare un guado all’interno del fiume, che ha consentito di accedere all’isolotto e di tagliare le piante presenti e sistemare le sponde dello stesso. Oltre a questo, nell'ambito dello stesso intervento, sono state tagliate e allontanate alcune piante cadute e pericolanti presenti sull’argine sinistro a valle del ponte”.

“A fine sopralluogo – continua Boldrini - ho chiesto al presidente di poter pulire ulteriormente l'argine dai piccoli residui rimasti tra alberi e rami solo per una questione di decoro.

La strada di accesso all'Arno, sotto il ponte, è stata resa percorribile e in sicurezza per eventuali necessità straordinarie che richiedono di entrare direttamente in Arno, anche se mi auguro che non ve ne sia mai bisogno. Ringrazio il presidente del Consorzio, Ventavoli per la collaborazione, la disponibilità e il lavoro svolto egregiamente nel nostro territorio. A breve ho chiesto un tavolo d’incontro per discutere sui lavori necessari di loro competenza da eseguire nel corso dell’ anno 2025 sul nostro territorio”.