Gli Uffizi rendono omaggio al Giorno della Memoria attraverso le opere di Aldo Carpi

Una ‘mostra omaggio’ all’artista che visse l’orrore del lager, riuscendo nel mentre a raccontarlo in un diario. Ad organizzarla gli Uffizi, in occasione del Giorno della Memoria: protagonista del focus espositivo al primo piano della Galleria, sarà il pittore di origini ebraiche Aldo Carpi (Milano 6 ottobre 1886- 27 marzo 1973).

Tre le opere appartenenti alle collezioni del museo, che compongono la testimonianza. Si tratta degli autoritratti del 1925 e 1964 e di Dopo cena (ordinariamente esposta nella Galleria d’Arte Moderna a Palazzo Pitti) del 1913. Artista affermato fin dal primo decennio del Novecento, apprezzato professore dell’Accademia di Belle Arti di Milano dagli anni Trenta, autore di una pittura fantasiosa e non inquadrabile, Carpi verrà internato, in seguito ad una delazione sulle sue origini, nel campo di concentramento di Mauthausen-Gusen dove resterà imprigionato dal febbraio 1944 fino al maggio 1945.

In quei mesi dolorosi, sfidando il più rigoroso divieto di scrittura, l’artista narra in presa diretta la vita dentro il campo attraverso un intenso diario in forma di lettere alla moglie e disegni che verrà pubblicato nel 1971 con il titolo Diario di Gusen. Da queste pagine emerge prepotente la lotta costante di Carpi per preservare la propria dignità intellettuale e morale (nonché fisica), deliberatamente minata giorno dopo giorno dal sistema del lager, ma sostenuta di contro dal potere consolatorio di religione, della famiglia e della natura.

L’impietoso racconto della morte onnipresente trova così il suo controcanto nella meditazione poetica sugli esigui scampoli di vita (un fiore, un ricordo, uno spicchio di cielo) che gli si concedono con inattesa spontaneità. Di tutto questo Carpi salverà per sempre la memoria, proprio grazie al suo diario. I disegni con cui l’artista affianca le lettere, nella loro cronistica restituzione della realtà del lager (i mucchi di cadaveri nei forni crematori, i corpi macilenti degli internati) testimoniano l’assurdità dell’orrore con forza documentaria ineguagliabile.

LE OPERE

Dopo cena

dipinto

olio su tela

1913

altezza 105 cm, larghezza 156 cm

Autoritratto di Aldo Carpi

dipinto

olio su compensato

1924-1925

altezza 58,5 cm, larghezza 51 cm

Autoritratto di Aldo Carpi

dipinto

olio su tela

1964

altezza 40 cm, larghezza 27 cm

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUI MATERIALI

Il credito della foto che ritrae Aldo Carpi è: Centro Apice, Archivi della Parola, dell’Immagine e della Comunicazione Editoriale, Università degli Studi di Milano.

Il credito del disegno di Carpi è: Fondazione Fossoli, Carpi

Fonte: Gallerie degli Uffizi