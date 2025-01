A Palazzo Leggenda arriva lo spettacolo on line 'Ho bisogno di spazio'

Domani, martedì 28 gennaio 2025, Palazzo Leggenda ospiterà uno spettacolo teatrale on line nell’ambito del progetto ‘Teatro Onlife’ organizzato e gestito dalla Fondazione AIDA di Verona.

La biblioteca di Empoli è stata selezionata per ospitare a Palazzo Leggenda lo spettacolo dal titolo “Ho bisogno di spazio” rivolto a due classi seconde delle scuole primarie di Empoli. Lo spettacolo si svolgerà in collegamento on line in contemporanea con altre scuole del territorio nazionale e vedrà la partecipazione attiva di bambine e bambini che potranno interagire con l’attore utilizzando i tablet messi a disposizione dalla biblioteca.

TRAMA - Beppe e Andrea, fratello e sorella, condividono una mansarda come spazio per lo studio e il gioco. Beppe sogna di diventare un astronauta e, nonostante la delusione per l’impossibilità di andare al planetario con la madre, grazie ad AI-DA, un robot creato insieme alla madre scienziata, esplorano il sistema solare e la vita nello spazio. Attraverso il Teletrasporto di AI-DA, visitano il planetario, apprendendo sui pianeti, la vita nello spazio, i veicoli spaziali e il Sole come fonte di energia. Alla fine, tornano a casa felici, portando con sé un ricordo della loro avventura: un piccolo razzo spaziale. Con: Beppe e AI-DA characters a cartoon; Andrea – Annachiara Zanoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa