Giorno della Memoria, FdI Empoli all'ex Vetreria Taddei: "Ricordare per un futuro privo di odio e intolleranza"

Oggi, in occasione del Giorno della Memoria, ci uniamo all’intera nazione per ricordare uno dei capitoli più oscuri della storia dell’umanità, la Shoah, depositando un mazzo di fiori presso l’ex Vetreria Taddei per ricordare coloro che furono deportati nei campi di sterminio nazisti.

Con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha scoperto l’orrore del piano di sterminio nazista contro il popolo ebraico, un crimine che ha segnato profondamente anche la nostra Italia, con l’infamia delle leggi razziali del 1938. Fratelli d’Italia Empoli vuole rendere omaggio alle vittime innocenti di questa tragedia e onorare il coraggio di tutti i "Giusti", uomini e donne straordinari che hanno rischiato o sacrificato la propria vita per salvare gli altri.

Al tempo stesso, ci inchiniamo con rispetto e gratitudine davanti ai sopravvissuti che, attraverso le loro preziose testimonianze, continuano a ricordarci l’importanza di mantenere viva la memoria, affinché simili atrocità non si ripetano mai più. Le loro storie rappresentano non solo un monito, ma anche un richiamo all’impegno costante di ciascuno di noi nel combattere ogni forma di discriminazione, odio e indifferenza.

Come ha già avuto modo di sottolineato la premier Giorgia Meloni: "La memoria della Shoah non deve mai ridursi a un mero esercizio di stile. La memoria è un giardino che necessita di cura quotidiana, affinché le erbacce dell’ignoranza e dell’indifferenza non ne soffochino i fiori, i fiori dei Giusti". La memoria della Shoah non è solo un dovere morale, ma una componente essenziale della nostra identità democratica. È fondamentale ricordare che il male assoluto che ha portato a quella tragedia non è nato improvvisamente: è stato il risultato di una lenta e progressiva degenerazione culturale, sociale e politica, alimentata dall’odio, dall’intolleranza e dall’indifferenza di troppi.

In questa giornata, riteniamo doveroso estendere il nostro pensiero a tutte le vittime delle dittature che hanno insanguinato il Novecento, dai totalitarismi fascisti e nazisti al comunismo sovietico e ai regimi oppressivi che, ancora oggi, calpestano i diritti e le libertà fondamentali in diverse parti del mondo. Fratelli d’Italia Empoli riafferma con forza la necessità di opporsi a tutte le forme di dittatura e discriminazione sociale, politica, razziale, religiosa o di genere, che purtroppo continuano a manifestarsi, spesso mascherate dietro false ideologie. Rinnoviamo il nostro impegno a promuovere una memoria storica autentica e condivisa, sensibilizzando soprattutto le giovani generazioni. Solo attraverso l’educazione, la consapevolezza e la coesione sociale possiamo costruire un futuro in cui non vi sia più spazio per l’odio e l’intolleranza.

Invitiamo tutti i cittadini di Empoli a partecipare alle iniziative organizzate per il "Giorno della Memoria" e a riflettere insieme su quanto accaduto. È solo mantenendo viva la memoria che possiamo evitare di ripetere gli orrori del passato e costruire un mondo più giusto, libero e solidale.

Isacco Cantini coordinatore Fratelli d’Italia Empoli, Cosimo Carriero capogruppo consiglio comunale Fratelli d’Italia Empoli e presidente Gioventù Nazionale Empoli, Francesca Peccianti consigliera comunale Fratelli d’Italia Empoli e presidente prima commissione permanente, Danilo Di Stefano consigliere comunale Fratelli d’Italia Empoli e presidente prima commissione permanente Unione Comuni Circondario Empolese-Valdelsa

