Giorno della Memoria con i giovani a Fucecchio, sindaca Donnini: "Ognuno di noi è chiamato a difendere la libertà"

Tanti giovani spinti dalla stessa volontà, quella di non dimenticare una delle più efferate stragi della storia. Si sono svolte questa mattina, a Fucecchio, le celebrazioni ufficiali del Giorno della Memoria, all’interno di un programma di iniziative più ampio realizzato in collaborazione dai Comuni di Fucecchio e Montopoli in Val d’Arno, che proseguirà fino al 2 febbraio.

Nel giorno che ricorda le vittime dell’Olocausto circa 200 giovani, studenti dell’Istituto Comprensivo di Fucecchio, si sono riuniti al teatro Pacini in occasione della proiezione del docufilm "Luci nel buio", testimonianza di Roberto Castellani, deportato nei campi di sterminio nazisti, alla quale sono seguiti gli interventi dell'associazione #Fucecchioèlibera e di Luciano Nencioni, figlio di Nedo, sopravvissuto ai campi di concentramento. A chiudere, spazio ad un momento musicale a cura degli studenti della scuola media Montanelli Petrarca, autori anche di un video in cui hanno voluto contribuire, attraverso le loro riflessioni, a sottolineare l’importanza della memoria storica e di questa giornata.

A seguire le due commemorazioni, con la sindaca Emma Donnini andata a deporre le corone di fiori alle pietre d’inciampo in piazza XX Settembre e in memoria di Nedo e Giuseppe Nencioni in piazza Dina Boncristiani, accompagnata dall'assessore alla memoria Alberto Cafaro e dal consigliere comunale Gianmarco Geloso, ai quali si sono uniti l’assessore Sabrina Mazzei e i consiglieri Daniele Cei e Irene Pagliaro. Presenti, oltre ai giovani di #Fucecchioèlibera che hanno condotto l’incontro al teatro Pacini, anche i rappresentanti delle associazioni ANED, ANPI, SPI-CGIL, Pubblica Assistenza, Auser e Associazione Nazionale Carabinieri.

"Educare alla libertà è uno dei principi che contraddistingue la nostra scuola, e la presenza a Fucecchio di un’associazione come #Fucecchioèlibera, composta da giovani che vogliono promuovere e trasmettere il valore della memoria, ne è la testimonianza – spiega la sindaca Donnini -. Oggi ricorrono 80 anni dalla liberazione di Auschwitz giorno in cui, a maggior ragione, dobbiamo riflettere sull’importanza di preservare la memoria civile e la memoria attiva perché purtroppo, pur sotto altre forme, i messaggi di intolleranza verso il diverso sono presenti ancora oggi e la libertà è un valore che ognuno di noi, nel proprio ruolo, è chiamato a difendere".

"È fondamentale preservare lo spirito critico, la capacità di sapere analizzare la storia e riflettere su di essa – prosegue l’assessore Cafaro -. Così come dobbiamo preservare le differenze, perché il diverso da noi non è qualcosa da cui fuggire o da eliminare bensì qualcosa che ci arricchisce".

Le iniziative dedicate al Giorno della Memoria proseguiranno domani, martedì 28 gennaio, con un incontro riservato agli studenti dell’istituto superiore "A. Checchi" con Emilio Bartolini ed Emanuele Vannucci. Venerdì 31 gennaio si parlerà invece di buone pratiche sui linguaggi di ieri e di oggi, con un incontro a cura delle associazioni #Fucecchioèlibera e ANPI sezione Serafino Soldani di Montopoli, in programma alle ore 21 presso il Circolo Arci Tom Benetollo di Marti. Il cartellone proseguirà sabato 1 febbraio, alle 17:30, presso il panificio Santa Cruz in via Roma a Fucecchio, attraverso i dialoghi di storia con l’autore e giornalista Claudio Biscarini, per poi concludersi domenica 2 febbraio con la proiezione del film "L’ultima volta che siamo stati bambini", in programma alle 16:30 al Circolo Endas di Castel del Bosco.

Fonte: Comune di Fucecchio