Montopoli rafforza il gemellaggio con Valbonne: solidarietà e collaborazione tra i giovani al centro dell'incontro

Solidarietà, rispetto reciproco e apertura verso il mondo. Questi i valori che hanno guidato una delegazione di Montopoli in Val d'Arno, composta dalla sindaca Linda Vanni, dal consigliere comunale con delega al gemellaggio Riccardo Pistolesi, e da un nutrito gruppo di volontarie e volontari della Pubblica Assistenza, in visita a Valbonne, il comune gemellato in Francia, in occasione della festa di Saint Blaise. Un incontro volto a rafforzare il legame tra le due città e a coinvolgere i giovani per portare avanti un progetto di collaborazione sempre più vivo e condiviso.

"Domenica – racconta la sindaca Linda Vanni – siamo andati a trovare i nostri amici e le nostre amiche di Valbonne. Presente anche la Pubblica Assistenza di Montopoli con una numerosa delegazione. Grazie al Sindaco Joseph Cesaro, a tutta la giunta per la bellissima accoglienza e grazie all’associazione Racines Martigianes Valbonnaise per l’impegno costante nel tenere viva la memoria delle nostre comunità. Nelle prossime settimane anche il Comune di Valbonne provvederà a deliberare sul rinnovamento del patto di gemellaggio che firmeremo ufficialmente in estate. A breve, invece, a Montopoli provvederemo a organizzare il secondo appuntamento con il comitato gemellaggio".

La visita è stata un’ulteriore conferma del legame tra le due cittadine, questa volta affermato con la presenza di un nutrito gruppo di volontari e volontarie della Pubblica Assistenza e del consigliere comunale con delega al gemellaggio Riccardo Pistolesi.

"Il consigliere Pistolesi – ha detto la sindaca Linda Vanni – insieme al mio ufficio di segreteria della sindaca sta lavorando con grande passione ed entusiasmo a questo compito, un modo per dare nuova linfa al nostro patto di amicizia. Proprio i giovani sono il cuore pulsante di questo gemellaggio, perché sono e saranno chiamati a portare avanti i valori che oggi celebriamo: solidarietà, rispetto reciproco e l’apertura verso il mondo, con l’opportunità straordinaria di imparare gli uni dagli altri, condividere esperienze e crescere insieme".

Una visita che vuole andare oltre l’ufficialità del gemellaggio per invitare a stringere legami affettivi e personali. "Il nostro obiettivo – conclude – è che questo gemellaggio non rimanga soltanto un simbolo, ma diventi una realtà viva, dinamica e ricca di iniziative. E per questo, dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, con la speranza che il lavoro fatto oggi sia il seme di una collaborazione sempre più profonda".

Fonte: Comune di Montopoli - Ufficio Stampa

