Santa Maria Annunziata, prestigioso riconoscimento per la Radiochirurgia encefalica

La struttura operativa complessa (SOC) Radioterapia dell'ospedale Santa Maria Annunziata, diretta dalla dottoressa Silvia Scoccianti, ha ottenuto un importante riconoscimento a livello internazionale per trattamenti di radioterapia stereotassica encefalica (quando eseguita in frazione unica prende il nome di radiochirurgia). È la prestigiosa certificazione ISRS (International Stereotactic Radiosurgery Society) per trattamenti radiochirurgici su lesioni neoplastiche encefaliche primitive o secondarie (metastatiche): nel primo caso tumori che insorgono originariamente in sede cerebrale, nel secondo, lesioni originate da tumori extracranici (più spesso da tumori mammari, polmonari o melanoma) che possono dare localizzazioni metastatiche nel cervello.

La certificazione ISRS attesta gli elevati standards di qualità che l’Azienda Asl Toscana centro offre ai pazienti neurooncologici, sia in termini di expertise clinica che di elevata qualità dei trattamenti di radioterapia stereotassica encefalica. Il centro dell’Annunziata è il primo centro di Radioterapia in Italia ad ottenere la certificazione ISRS: si tratta di un riconoscimento dello sforzo comune di tutti i professionisti sanitari del reparto, medici, specialisti in Fisica Medica, tecnici sanitari di Radiologia Medica, infermieri ed OSS.

Il prestigioso riconoscimento è stato conferito ufficialmente con una cerimonia questa mattina nell’Auditorium dell’ospedale dell’Annunziata alla presenza del Direttore generale, Valerio Mari e fra gli altri presenti, della Direttrice dell’ospedale, Elettra Pellegrino, del Direttore del dipartimento oncologico, Luisa Fioretto, del Direttore del dipartimento delle Specialistiche Mediche, Pasquale Palumbo, di numerosi oncologi e dei direttori delle altre due radioterapie della Asl Toscana centro Beatrice Detti (Santo Stefano, Prato) e Marco Stefanacci (San Jacopo, Pistoia). Alla cerimonia ha voluto prendere parte anche il fisico inglese, Ian Paddick, uno dei massimi esperti al mondo di radiochirurgia encefalica, nonché Chair ISRS Certification Committee ovvero Presidente della Commissione di Certificazione ISRS.

“Questo riconoscimento – ha dichiarato la drssa Scoccianti - è l’attestazione che in Asl Toscana centro si eseguono trattamenti complessi ad alta tecnologia che rispondono a requisiti rigorosi ed è la dimostrazione della validità di ogni singolo step del nostro flusso di lavoro”.

Il riconoscimento arriva al termine di un iter lungo e molto complesso che ha previsto anche la visita “on site” di una commissione internazionale di esperti di radiochirurgia che nell’autunno scorso sono venuti all’Annunziata per verificare l’esistenza dei requisiti richiesti per la certificazione: oltre all’esistenza di un sistema molto sofisticato di procedure aggiornate e di gestione del rischio clinico, è stata accertata l’elevata competenza in termini di selezione e presa in carico assistenziale dei pazienti, definizione del target del trattamento, criteri di scelta della dose di prescrizione ed avanzata esperienza nel planning radioterapico.

“Siamo il primo centro in Italia a conseguire questa certificazione: è un traguardo importante che testimonia lo spiccato interesse dell’Azienda USL Toscana centro per i pazienti neurooncologici, nell'ottica di una stretta collaborazione multidisciplinare tra tutti i professionisti coinvolti”.

Certamente fondamentale per il conseguimento della certificazione è stato il superamento dell'audit dosimetrico previsto per la verifica della correttezza della dose erogata grazie al contributo prezioso degli specialisti in Fisica Medica, ed in particolare della dottoressa Serenella Russo.

Le risposte agli elevati requisiti richiesti dalla ISRS per l’esecuzione dei trattamenti di Radioterapia Stereotassica encefalica sono arrivate dalla Radioterapia dell’Annunziata in un contesto di importante upgrade tecnologico: grazie ai fondi del PNRR, l'intera Area Radioterapica, afferente al Dipartimento Oncologico e diretta dalla stessa dott.ssa Scoccianti, ha completato un rinnovamento per offrire ai pazienti trattamenti sempre più complessi e tecnologicamente avanzati. All’ospedale Santa Maria Annunziata sono stati sostituiti entrambi gli acceleratori lineari (nel 2023 e nel 2024), acquisiti molti accessori e dispositivi di ultima generazione ed anche una TC dedicata, in un processo di ristrutturazione dell'intero reparto che ha previsto una particolare attenzione all'umanizzazione degli ambienti.

