Sicurezza a Empoli, Centrodestra: "Servono approccio deciso e strategia chiara"

L’insicurezza non riguarda più soltanto il centro storico, ma si estende sempre più alle periferie e alle frazioni considerate finora “tranquille”, come Ponzano.



Nella giornata di ieri, una giovane donna di circa trent’anni è stata vittima di un’aggressione da parte di un uomo ubriaco mentre si trovava nella sua auto. L’intervento tempestivo del fratello della vittima ha evitato il peggio, riuscendo a mettere in fuga l’aggressore.



Secondo i consiglieri comunali del Centrodestra per Empoli, Andrea Poggianti e Gabriele Chiavacci, entrambi residenti nella frazione, questo episodio è il riflesso di una situazione che si sta aggravando, complice anche lo stato di degrado dell’ex Montepagani, ormai divenuto un punto di ritrovo e bivacco per soggetti problematici.



"Il tema della sicurezza non può essere considerato estraneo alle responsabilità di un’amministrazione comunale. È necessario un approccio deciso e una strategia chiara," dichiarano Poggianti e Chiavacci. "Purtroppo, il coordinamento tra le diverse forze di sicurezza sul territorio non si è ancora tradotto in una sinergia efficace. Serve un presidio costante, con pattugliamenti regolari in ogni fascia oraria, soprattutto durante la notte."



I due consiglieri lanciano un appello deciso: "Episodi come quello accaduto a Ponzano rappresentano un campanello d’allarme che non può essere ignorato. La situazione è ormai critica e richiede interventi straordinari. Chiediamo l’istituzione immediata di un tavolo straordinario di ordine pubblico e sicurezza, per affrontare con urgenza un problema che sta minando la serenità di tutta la comunità."



Il Centrodestra per Empoli invita l’amministrazione a prendere misure concrete per garantire maggiore sicurezza e tutelare i cittadini, soprattutto nelle aree più vulnerabili del territorio.

Centrodestra per Empoli