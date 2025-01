Trasporti isole dell’arcipelago toscano: tariffe agevolate per insegnanti e società sportive

“Regione Toscana e Toremar hanno sottoscritto un contratto ponte che dovrà garantire la continuità territoriale fino alla nuova gara per i servizi di cabotaggio marittimo” e “sono in corso e vicino a soluzione interlocuzioni con l’autorità dei trasporti su temi come il lotto unico, la concorrenzialità della gara, la clausola sociale per il personale marittimo”.

Così l’assessore ai Trasporti Stefano Baccelli ha risposto in aula all’interrogazione dl portavoce dell’opposizione Marco Landi (Lega).

L’assessore ha ricordato che “nel contratto Toremar sono previste agevolazioni solo per i residenti e per i lavoratori pendolari: per i residenti ci sono sconti sia sul biglietto singolo che sull’abbonamento, mentre per i pendolari soltanto per gli abbonamenti. Tutte le altre agevolazioni, come quelle riservate a associazioni sportive e insegnanti, sono state fatte nel corso del tempo da Moby in regime di libero mercato.” Baccelli continua “Moby, oltre alla riduzione delle corse, ha annullato e non rinnovato le convenzioni che prevedevano una tariffazione agevolata per tesserati delle società sportive, per insegnanti e personale scolastico ed altre categorie”.

“I costi di queste agevolazioni - continua l’assessore - ammontano a circa 150mila euro annui per gli insegnanti e circa 130-150mila mila euro annuii per le società sportive”. “La Regione - conclude - sta effettuando verifiche economiche per capire se sia possibile inserire queste convenzioni nell’attuale contratto ponte e nella futura gara”.

Circa la linea due Piombino-Portoferraio si evidenzia che su “proposta di Toremar sono state effettuate alcune variazioni al programma sulla linea A2 che non comportano differenze” e che “il sindaco di Portoferraio condivideva il programma che prevedeva, per i periodi invernali, otto corse andata e ritorno e non aggiungeva alcuna corsa”, ha precisato Baccelli spiegando che altre corse venivano effettuate in mercato libero e che attualmente con il parco navi disponibile non risulta possibile inserirne altre.

“La questione non è stata affrontata né in Aula né in commissione quando ci disse che entro il 30 settembre 2024 sarebbe stato fatto il bando di gara che non è stato fatto “. Con queste parole replica il portavoce dell’opposizione Marco Landi (Lega). “Si va verso il contratto ponte e oggi ci dice che siamo quasi all’arrivo della definizione del bando, ma questo già l’aveva detto almeno 7 mesi fa”. “Crediamo che la Regione debba intervenire proprio per garantire la continuità territoriale e le stesse possibilità di mobilità agli abitanti delle isole dell’arcipelago toscano”.

“Non è comprensibile come non sia stato affrontato l’argomento degli insegnanti che si muovono all’Elba con difficoltà e che domani saranno in agitazione per chiedere agevolazioni” e nemmeno “per le società sportive si è ancora trovata una soluzione”. Da Landi la richiesta che “la Regione trovi “quei 150mila euro per insegnanti e 150mila per le società sportive”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa