Iniziative Giornata Mondiale delle Zone Umide al Padule di Fucecchio

La Convenzione di Ramsar, firmata il 2 febbraio del 1971, è il trattato internazionale sull’ambiente che si occupa di questi particolari ecosistemi che, oltre ad accogliere e conservare una ricca diversità biologica di piante, uccelli, mammiferi, rettili, anfibi, pesci e invertebrati, garantiscono ingenti risorse di acqua e cibo e svolgono una funzione fondamentale di mitigazione dai cambiamenti climatici. La stretta relazione che lega questi ambienti al benessere generale (materiale e spirituale) delle comunità umane è il tema scelto per il 2025.

La LIPU e l’associazione Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità, celebreranno l’evento con una iniziativa full immersion: passeggiate e osservazione in natura di uccelli acquatici in contesti paesaggistici di rara bellezza - le riserve naturali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla - e visita al museo Civico e diocesiano di Fucecchio, dove è esposta la mostra Meraviglie nelle Paludi.

Di seguito si riporta il programma.

Ore 9: appuntamento al Porto delle Morette (Castelmartini, Larciano), dove si può parcheggiare e da dove si proseguirà con una guida ambientale fino all'Osservatorio Faunistico, che offre una panoramica unica sul mondo della palude con migliaia di uccelli acquatici in sosta!

Ore 14.30 appuntamento al Centro Visite della Riserva Naturale del Lago di Sibolla (via dei Sandroni, Altopascio) per una visita guidata lungo il percorso della Riserva (circa 2 km), fra cariceti e ontanete allagate, prati umidi e boschi planiziali con una puntata all'osservatorio faunistico sul lago.

Presso il Centro Visite c'è un'area attrezzata per picnic, quindi chi lo desidera può trasferirsi direttamente dal Padule a Sibolla e pranzare al sacco nell'area attrezzata.

Ore 17.30 appuntamento a Fucecchio presso il Museo Civico e Diocesano per una visita alla mostra collettiva "Meraviglie nelle paludi", dedicata al mondo della palude, con foto

dei fotografi naturalisti Federica Gianneschi e Valerio Baldeschi e dipinti di Alessandro Sacchetti, Maru Susanna, Laura Salaris, Susanna Selici e Carla Mastroberti.

In chiusura di giornata un momento per riflettere sulla bellezza ed il grande valore delle zone umide.

È possibile partecipare anche a singoli eventi.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma è richiesta la prenotazione. Per prenotazioni e informazioni rivolgersi a: riserva.sibolla@lipu.it amicidelpaduledifucecchio@gmail.com Cell. 370 369 562 (whatsapp).

Fonte: Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità