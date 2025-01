Servizio civile: 45 posti nei comuni del Valdarno. C'è tempo fino al 18 febbraio per presentare domanda

C'è tempo ancora fino al 18 febbraio per presentare la domanda per fare il servizio civile universale per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni (non possono partecipare coloro che hanno compiuto il 29esimo anno di età).

Il territorio del Valdarno i cui comuni enti di accoglienza fanno capo al municipio di Santa Croce sull'Arno, ente capofila, (ente titolare del servizio) ha a disposizione 45 posti, suddivisi in base alle varie esigenze tra i comuni di Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto, Empoli, Fucecchio, San Miniato, Santa Maria a Monte e Montopoli in Val d'Arno.

Il servizio civile dovrebbe iniziare nel mese di maggio 2025 e terminare esattamente un anno dopo. Il contratto prevede una retribuzione di 507,30 euro. I progetti per questa rete di enti sono 5 e sono articolati su 2 programmi: il primo in ambito culturale, il secondo con scopo formativo nei servizi educativi, il terzo rivolto all'ambito sociale, il quarto ai servizi e il quinto con vocazione amministrativa.

Per presentare la domanda bisogna accedere alla pagina dedicata al servizio civile con SPID e seguire le istruzioni clicca qui.

Il comune di Santa Croce sull'Arno ha realizzato un'intera pagina del proprio sito web dove è possibile trovare tutte le istruzioni e le informazioni necessarie: https://www.comune.santacroce.pi.it/informazioni/servizio-civile/.

In particolare, è stata redatta una pagina specifica con tutti i codici di riferimento dei vari settori e comuni dove è previsto l'inserimento di una o più persone per il servizio civile. Tale pagina è raggiungibile da questo link: clicca qui.

Gli addetti all'ufficio servizio civile raccomandano inoltre, qualora il candidato sia interessato, di selezionare anche l'opzione disponibilità a subentrare e l'opzione disponibilità a cambiare destinazione. In questo modo, se la destinazione scelta non fosse disponibile, l'ente potrà contattare il candidato per proporgli un'alternativa.

Alcuni posti nel bando, nella misura del 25%, sono riservati a soggetti con un ISEE inferiore a 15.000 euro annui (posti giovani minori opportunità).

Per avere informazioni o ricevere assistenza nella compilazione della domanda, i giovani interessati possono rivolgersi all'ufficio servizio civile al piano terra del comune di Santa Croce sull'Arno o ai punti digitale facile. È consigliato avvalersi della collaborazione dello sportello servizio civile per ottenere delucidazioni e indicazioni prima di presentare la domanda.

Fonte: Ufficio Stampa

