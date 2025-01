Teatro Il Ferruccio, cantiere al via: come cambia la viabilità

Dalla presentazione del nuovo Teatro civico il Ferruccio, all’allestimento dell’area del cantiere. Da lunedì 3 febbraio 2025, infatti, saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei per la sosta fino al completamento dei lavori che interesseranno le zone perimetrali al palazzo delle Esposizioni, l’intera piazza retrostante il fabbricato, parte del parcheggio di piazza Guido Guerra e del parcheggio di via Cesare Battisti.

"Come annunciato, sono partiti i lavori per il nuovo Teatro il Ferruccio al Palazzo delle Esposizioni. Un'opera che cambierà per sempre la fisionomia di Empoli, sia a livello culturale che 'fisico', con una struttura che sarà armonica con l'ambiente circostante e valorizzerà l'area di piazza Guido Guerra, da anni invariata – spiega 'assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Simone Falorni -. Per questo saranno necessari dei sacrifici, come quelli dei posteggi dietro il Palazzo delle Esposizioni, per le importanti operazioni di manovra dei mezzi pesanti e l'allestimento del cantiere. Non possiamo lasciare questi posti liberi per il posteggio di residenti e commercianti proprio per questioni di sicurezza. Chiediamo questo sforzo alla cittadinanza in vista di un bene pubblico molto più grande, quello di avere un teatro per tutta la città"

ECCO NEL DETTAGLIO L’ORDINANZA – Per consentire l’allestimento dell’area di cantiere dell’opera Teatro il Ferruccio, a partire da lunedì 3 febbraio 2025 e fino al termine dei lavori, nel parcheggio retrostante il palazzo delle Esposizioni, intero parcheggio, istituzione divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli; nel parcheggio di piazza Guido Guerra, numero 8 stalli di sosta sul lato est, fila centrale degli stalli di sosta area nord-est, istituzione divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e nel parcheggio di via Cesare Battisti, l’intera fila stalli di sosta area nord-est, istituzione divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti nell’ordinanza, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

