Albero a rischio caduta sul Viale delle Piagge, sarà abbattuto

Al fine di tutelare la sicurezza pubblica, il Comune di Pisa ha disposto l'abbattimento urgente di un pino domestico adulto (Pinus pinea) situato sul viale delle Piagge. L’intervento, attualmente in corso, è stato programmato con carattere di urgenza per prevenire potenziali pericoli per l'incolumità dei cittadini e sarà concluso nella giornata di oggi, giovedì 30 gennaio. L’albero abbattuto sarà sostituito con un nuovo esemplare arboreo.

La decisione del Comune è stata presa a seguito di un sopralluogo tecnico effettuato dal personale del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell'Università di Pisa – realizzato nell’ambito delle attività previste dall'appalto di manutenzione del patrimonio arboreo comunale e dalla convenzione tra lo stesso Dipartimento e Euroambiente, impresa appaltatrice – che ha evidenziato un grave peggioramento delle condizioni biomeccaniche della pianta rispetto all’ultima misurazione.

L’albero, che ha un’età stimata di circa 80 anni, altezza di circa 15 m e diametro di circa 75 cm, presenta infatti un sospetto sollevamento della zolla radicale, apparato radicale parzialmente esposto e ferite aperte non rimarginate. Inoltre l'inclinazione del fusto ha avuto un forte aumento rispetto all'ultima misurazione passando da 10° a di 17° in direzione sud-est. Tali condizioni compromettono la stabilità dell'albero, con un rischio concreto di caduta, mettendo quindi a rischio l’incolumità pubblica, soprattutto in considerazione della vulnerabilità dell'area, frequentata da adulti e bambini.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa