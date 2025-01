Arte contemporanea in Toscana: 5,4 milioni per il triennio 2025-2027

Arte contemporanea, progetti e risorse: cosa è stato fatto in Toscana nel 2024 e quali sono i progetti per il futuro. Se ne è parlato oggi presso il Centro per l’Arte contemporanea Luigi Pecci di Prato.

“La Regione – ha detto il presidente Eugenio Giani – per il 2025 ha dedicato al settore arte contemporanea 400.000 euro di risorse regionali attraverso il Bando “Toscanaincontemporanea2025” e 5milioni di euro attraverso i fondi del progetto FSE+ 2021-2027 che permetteranno la realizzazione di “Residenze d’artista” e progetti di formazione professionalizzante tra il 2025 e il 2027. Entrambi gli interventi rientrano nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, e avranno come destinatari finali giovani fino ai 35 anni.

L’investimento fatto – prosegue il presidente - intende quindi rafforzare e valorizzare il sistema arte contemporanea, offrendo supporto concreto ai soggetti pubblici e privati che operano sul territorio in termini di progettazione e crescita e al contempo è un’importante e concreta azione di sostegno ad un’occupazione giovanile stabile e di qualità, all’interno del sistema arte contemporanea. Abbiamo presentato qua i nostri progetti perché il Centro per l’Arte contemporanea Luigi Pecci di Prato è il soggetto preposto al coordinamento del sistema regionale dell’arte contemporanea, sulla base della legge regionale 21/2010 che regola i beni e le attività culturali, quindi è importante che diventi lo spazio e il luogo nel quale gli operatori, pubblici e privati del contemporaneo presenti sul territorio regionale e abbiano la possibilità di incontrarsi, confrontarsi per progettare e costruire insieme”.

Nella prima parte della mattina sono stati illustrati gli avvisi pubblici in uscita nel corso del 2025. Dopodiché ampio spazio alla restituzione dei progetti vincitori dell’edizione 2024 del Toscanaincontemporanea, il bando regionale che finanzia progetti che promuovono la produzione, la conoscenza e la diffusione della creatività contemporanea nel campo delle arti visive contemporanee.

Nel 2024 il Toscanaincontemporanea ha finanziato 46 progetti per un totale di 350.000 euro:

• 35 progetti finanziati sulla Linea 1, dedicata ai soggetti pubblici e privati i quali hanno una solida e strutturata competenza nel campo delle arti visive contemporanee;

• 11 progetti finanziati sulla Linea 2, dedicata ai soggetti pubblici e privati i quali hanno iniziato a muovere i primi passi o hanno maturato una recente esperienza nel campo delle arti visive contemporanee.

La diffusione territoriale dei progetti attivati ha coperto tutte e 10 le province toscane e ha visto coinvolti 241 giovani artisti e giovani artiste fino ai 35 anni di età, attraverso 57 residenze d’artista realizzate.

L’edizione 2024 ha inoltre finanziato 30 convegni e 50 mostre su tutto il territorio regionale, con una presenza stimata di pubblico under 35 di oltre 3000 persone.

“In un territorio come quello toscano, il cui il patrimonio storico, architettonico e paesaggistico è famoso in tutto il mondo, la grande sfida – ha concluso il presidente - è continuare a guardare al futuro. Affondiamo le nostre radici in un prezioso passato, rivolgendo però lo sguardo al contemporaneo e ad una nuova generazione creativa, che intendiamo sostenere nell’integrazione con il tessuto culturale e sociale dei territori ed ascoltare per la capacità che le è propria di cogliere ed interpretare le nuove urgenze sociali, civili ed ambientali”.

Fonte: Regione Toscana