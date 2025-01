Fondazione Monasterio, Giani propone Luciano Ciucci come nuovo direttore generale

Luciano Ciucci: è questo il nome proposto dal presidente della Regione Eugenio Giani come nuovo direttore della Fondazione Monasterio, al posto di Marco Torre che ha assunto da ieri la guida dell’Asl Toscana Sud Est.

“Oggi - ha sottolineato Giani - ho formalizzato questa proposta al Cnr, che ha diritto di essere sentito, e alla Commissione consiliare, che dovrà esprimere un parere obbligatorio, non vincolante”.

Il presidente ha poi spiegato i motivi della scelta al vertice del centro di eccellenza cardiologico. “Trovo questa indicazione adeguata a questa realtà per la professionalità, lo spessore e la competenza di Ciucci. Inoltre questa indicazione raccoglie un’esigenza che ho raccolto nell’istituto: cioè quella di optare per una soluzione interna. Ciucci, che in passato è stato direttore generale della Fondazione, risponde pienamente anche a questa indicazione e potrà esprimere quindi una linea di continuità per questo istituto di assoluta eccellenza”.

Fonte: Regione Toscana