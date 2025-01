Mattarella all'inaugurazione dei corsi della Scuola superiore della magistratura di Scandicci

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato oggi, alla Villa Castelpulci di Scandicci, alla cerimonia per l'inaugurazione dei corsi dei magistrati ordinari in tirocinio e dell'anno formativo 2025 della Scuola superiore della magistratura. Ad accoglierlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, le sindache di Firenze e di Scandicci, Sara Funaro e Claudia Sereni, insieme alla presidente della scuola Silvana Sciarra.

"È un onore per noi e per tutto il territorio - ha sottolineato Giani - la visita oggi del Capo dello Stato e vertice del Consiglio Superiore della Magistratura Sergio Mattarella, una figura straordinaria che rappresenta davvero l'unità e il sentimento nazionale. Il presidente è già stato qui più volte e grande è la sua attenzione a questa fase fondamentale nella formazione dei nuovi magistrati".

"Questo è un luogo - ha ricordato il presidente - che è stato riqualificato completamente, fino a diventare in questi anni uno dei punti di riferimento in Italia, ovvero il luogo dove si formano i giovani magistrati, titolari di una funzione decisiva in uno Stato di diritto, a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura. Questa Scuola parla in realtà a tutto il Paese, come luogo di meditazione e riflessione, una sorta di campus che può formare al meglio un organo, la magistratura, che è essenziale per la nostra vita civile e democratica".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

