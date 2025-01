Ottieni un preventivo veloce assicurazione auto: i passi da seguire

L’assicurazione RC auto è una copertura obbligatoria che tutela l’automobilista dai danni che potrebbe causare a terzi a causa dell’utilizzo del veicolo su strada. Al giorno d’oggi esistono molteplici compagnie assicurative che offrono questo tipo di contratto, a costi e condizioni diverse.

Per tale ragione, prima di sottoscrivere una polizza, è bene effettuare diversi preventivi, così da confrontare le varie proposte e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Ma come si fa a ottenere un preventivo veloce assicurazione auto? Ecco alcuni passaggi da seguire.

1. Inserire i dati personali e del veicolo

Per calcolare rapidamente un preventivo per l’assicurazione auto è bene utilizzare il form di simulazione sul sito della compagnia assicurativa scelta, inserendo semplicemente la targa del veicolo. Il sistema, in genere, è in grado di recuperare automaticamente i dati principali dell’auto, (come l’immatricolazione, la marca, il modello, l’allestimento), semplificando così il processo.

Successivamente, occorre fornire altre informazioni, come la classe di merito (CU), il kilometraggio percorso annualmente, eventuali sinistri con o senza colpa, e specificare se si intende usufruire dell’attestato di rischio di un altro veicolo, ad esempio grazie alla Legge Bersani o RC familiare. Infine, è necessario inserire i dati anagrafici del proprietario del veicolo, aggiungendo eventualmente quelli del conducente o del contraente, qualora siano persone diverse.

2. Valutare le coperture aggiuntive

Prima di finalizzare il preventivo per l’assicurazione auto, è fondamentale esaminare attentamente le coperture aggiuntive oltre alla responsabilità civile (RC) obbligatoria. Queste garanzie opzionali, infatti, possono offrire maggiore sicurezza e serenità durante la guida.

Tra le coperture più comuni è possibile citare la tutela legale, che copre le spese legali in caso di contenziosi, e la polizza furto e incendio, ideale per proteggere il valore dell’auto da eventi imprevedibili. La kasko, invece, risulta particolarmente utile per chi desidera una protezione completa, poiché copre i danni subiti dal proprio veicolo anche in caso di incidente con colpa. La polizza cristalli, ancora, tutela in casi di danni a parabrezza, lunotto e finestrini, garantendo una rapida riparazione o sostituzione senza gravare sul budget.

Gli strumenti online consentono di visualizzare immediatamente il costo delle diverse coperture aggiuntive prima di finalizzare l’acquisto, così da avere una panoramica completa sul premio finale da pagare alla compagnia assicurativa.

3. Sottoscrivere il contratto

Dopo aver definito tutti i dettagli e scelto le coperture più adatte, bisogna sottoscrivere il contratto. Nella maggior parte dei casi, la procedura è semplice e può essere completata direttamente online.

Bastano pochi passaggi per finalizzare l’acquisto: solitamente si firma digitalmente il contratto e si riceve immediatamente la documentazione assicurativa. Tuttavia, alcune compagnie potrebbero richiedere l’invio dei documenti firmati in formato cartaceo o digitale. In questi casi, è necessario inviare la documentazione richiesta e attendere la conferma ufficiale da parte dell’assicurazione.

Durante questa fase è importante verificare di aver fornito tutti i dati corretti e i documenti richiesti per evitare ritardi nell’attivazione della copertura. Una volta completato il processo, si riceveranno i documenti definitivi, tra cui il certificato assicurativo, che garantisce l’effettiva validità della polizza.