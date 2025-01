Buongiorno oggi ringrazio Sergio che mi ha dato questa zuppa, perfetta per essere mangiata in questo periodo freddo dell'anno con verdure, farina di mais e fagioli. Una zuppa avvolgente da consumarsi anche come piatto unico.

Zuppa farinata con cavolo nero e borlotti

Ingredienti per 4 persone

200 gr di fagioli borlotti già cotti

100 gr di farina di mais per polenta

2 mazzi di cavolo nero (circa 300 gr)

2 spicchi di aglio

2 coste di sedano

1 carota

1 cipolla rossa piccola

1 bicchiere di passata di pomodoro

Brodo vegetale q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Peperoncino secco intero q.b.

Salvia e rosmarino q.b.

Preparazione

Per prima cosa rosolate la cipolla in padella, con abbondante olio e sale; una volta appassita aggiungete il sedano, la carota, gli spicchi d’aglio e il peperoncino, il tutto finemente tritato. Pulite il cavolo nero, eliminando la parte finale del gambo, oppure lo potete eliminare tutto e utilizzare solo le foglie (non buttate via i gambi vi potranno servire per insaporire il brodo vegetale utilizzandolo insieme ad altre verdure), tagliatelo a pezzi e unitelo alle altre verdure, assieme ai fagioli, agli aromi e alla passata di pomodoro. Lasciate insaporire per qualche minuto, coprite con il brodo caldo e fate cuocere per 30 minuti circa, mescolando di tanto in tanto e aggiungendo altro brodo se necessario. A metà cottura incorporate anche la farina di mais, che dovrà raggiungere una consistenza densa. Una volta che la zuppa sarà pronta, spegnete il fuoco, condite con un filo di olio e lasciate riposare qualche minuto prima di servirla.

Sergio

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB per tutta la Toscana.