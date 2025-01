È uscito il trailer della serie Netflix sul Mostro di Firenze

Una macchina prosegue lungo una strada buia di campagna, in sottofondo 'Maledetta primavera' di Loretta Goggi. L'auto si apparta, spunta l'ombra di una sagoma. Sono poco meno di ottanta secondi ma tanto bastano per mandare in visibilio centinaia di persone sui social.

Il video altro non è che il teaser trailer della serie 'Il Mostro' che, come si evince dal titolo, ha a che fare col caso del Mostro di Firenze, con gli otto duplici omicidi il cui autore (o autore) ancora non è noto. La serie è targata Netflix e uscirà in autunno, il trailer è stato diramato il 31 gennaio.

Non si sa molto sulla trama, anche se chi conosce la storia può capire di cosa si parlerà. Si sa che è diretta da Stefano Sollima, creata da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima, è una produzione The Apartment - società del gruppo Fremantle - e AlterEgo, prodotta da Lorenzo Mieli e Stefano Sollima. Non si hanno notizie sul cast.

"8 coppie di giovani brutalmente uccisi e mutilati. 17 anni di terrore che sconvolsero una generazione intera. Il Mostro, in arrivo su Netflix il prossimo autunno" è la didascalia del video su Youtube. Mostrologi, appassionati di true crime e molti altri sono in attesa.



Notizie correlate