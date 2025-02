Un mezzo pesante ha perso il suo carico all'altezza della cosiddetta rotonda dell'Unicorno, a Sovigliana. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata. Il traffico è stato quindi bloccato e si registrano code sia su Via Leonardo da Vinci, a Sovigliana, in direzione Vinci, che da Vinci in direzione Empoli. Sul posto Daniele Vanni, sindaco di Vinci, e la polizia municipale.

