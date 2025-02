Museo Orentano, il sindaco al Comitato Orentano 56020: "Buonaguidi rappresenta solo sé stesso e i suoi amici del centrosinistra"

Il primo cittadino Fabio Mini "non ne vuole sapere delle strumentalizzazioni politiche" dietro alla questione museo. Questa volta replica al Comitato Orentano 56020, dopo il pesante attacco di ieri (31 gennaio) e cerca di fare chiarezza, ribadendo che la questione del museo non può essere buttata in politica,se si cerca veramente una soluzione.

“Finalmente il Comitato Orentano 56020, - dice Mini - per bocca di Andrea Buonaguidi, getta la maschera. Dopo un’assemblea di sano confronto tra i cittadini e l’amministrazione, subiamo non solo l’attacco del gruppo consiliare Castelfranco Unita, non solo l’attacco del Presidente dei Frates di Orentano e candidato non eletto di Castelfranco Unita, ma anche quello del comitato, ormai chiaramente schierato politicamente con il centrosinistra, gettando una questione seria come il museo nella bagarre politica. Durante l’assemblea abbiamo ribadito di non conoscere i membri del comitato e che gli stessi non hanno mai cercato contatti con noi. Solo un ragazzo si è palesato come membro del comitato, comunicandoci che anche loro avevano pensato di proporre lo spostamento nella palazzina di via Lotti. Oggi lo negano e pretendono che il museo rimanga nei locali attuali. Buonaguidi attacca gli assessori di Orentano per il loro mutismo e ci chiediamo: forse Buonaguidi era ad un’altra assemblea? Dov’era quando Nicola Sgueo e Davide Bartoli sono intervenuti e si sono confrontati con i cittadini? Ah già…. in Australia. È da lì che vuol guidare questo fantomatico comitato? Sulla base dei racconti dei suoi amici?

Abbiamo chiesto la consegna delle firme raccolte di cui questo comitato si vanta, ce le hanno negate e nello stesso tempo pretendono di sostituirsi all’amministrazione nel confronto con la Sovrintendenza. Abbiamo dato la nostra disponibilità al confronto con i cittadini e insieme a loro scelto il CCN di Orentano per rappresentarli, non abbiamo mai detto che avrebbero sostituito l’amministrazione nel suo ruolo istituzionale nel confronto con altri enti. Il Comitato Orentano 56020 per quanto ci riguarda è solo Buonaguidi che rappresenta solo se stesso e i suoi amici del centrosinistra, se ne faccia una ragione e ci faccia lavorare per trovare una soluzione al museo al fianco degli orentanesi”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa