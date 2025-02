Forza Italia Fucecchio, Antonio Pisano nuovo segretario comunale

Antonio Pisano è il nuovo segretario comunale di Forza Italia per i prossimi in tre anni a Fucecchio. La proclamazione è avvenuta questa mattina al termine del congresso del partito che ha avuto luogo presso il Bar Angolo 39 ed al quale erano presenti il segretario regionale e capogruppo forzista in consiglio regionale Marco Stella ed il segretario provinciale Paolo Giovannini.

Una laurea in economia e commercio, cattolico ed attualmente insegnante, Pisano è espressione della società civile in particolare per l'impegno da sempre profuso nel volontariato e nella chiesa cattolica. Ricoperto la carica di presidente del Gruppo Donatori di Sangue Fratres ed attualmente è segretario della Pro Loco della quale ha sempre fatto parte.

Per il neo segretario si tratta del primo impegno a livello politico, e dopo aver ringraziato gli elettori ha illustrato brevemente alcuni aspetti del suo programma contenuti nella mozione a sostegno della sua candidatura tra cui anche l'eventualità dell'apertura di una sede per il contatto con i cittadini. Ha evidenziato inoltre come dal giugno dello scorso anno ad oggi l'amministrazione comunale ha dato ampia dimostrazione di inefficienza ed incapacità, di sordità e latitanza rispetto ai gravi problemi che gli stessi cittadini denunciano. Decoro, sicurezza, recupero urbano, insediamento di nuove attività commerciali, oltre al recupero a fini naturalistici e turistici delle Cerbaie e dell'implementazione delle attività turistiche continueranno ad essere gli impegni del nostro partito come fatto fino ad adesso in consiglio comunale.

All'intervento di Pisano si è aggiunto quello più articolato di Marco Stella, segretario regionale e capogruppo in consiglio regionale che ha spiegato quali sono i motivi che hanno indotto Forza Italia a non condividere la legge sul suicidio medicalmente assistito licenziata nei giorni giorni scorsi dalla Region per la quale è stato presentati ricorso alla Corte Costituzione in quanto trattasi di una materia importante che non rientra nelle competenze della regione normare.

Il segretario regionale ha toccato anche l'argomento delle elezioni regionali chiedendo a tutti di massimizzare l'impegno già da ora in vista della consultazione il programma il 25 e 26 ottobre. Ha inoltre ribadito che ancora la figura del candidato della coalizione di centro destra non c'è, ma riguardo alla quale il partito azzurro non subirà imposizioni ribadendo che la sua volontà circa le primarie è ormai tramontata, ma il candidato sarà comunque scelto dal confronto con gli alleati.

A porgere un saluto da ai congressisti erano presenti anche i rappresentanti forzisti di Cerreto Guidi Bruno Ciattini e Simone Barontini, il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale Vittorio Picchianti, il consigliere comunale e coordinatore comunale di Fratelli d'Italia Fabio Calugi, Rossella Costante ideatrice della lista civica Apertamente che ha partecipato all'interno della coalizione di centro destra alle recenti elezioni amministrative a Fucecchio.

Fonte: Forza Italia Fucecchio - Ufficio Stampa

