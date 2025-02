Incontro interreligioso per la pace a San Miniato

In un mondo sempre più segnato da conflitti e tensioni, la necessità di pace diventa un richiamo urgente per l’umanità intera. In risposta all’appello costante di papa Francesco affinché si rafforzino l’impegno e la speranza nella costruzione della pace, la Diocesi di San Miniato, attraverso il Punto Pace di Pax Christi e l’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, organizza un incontro interreligioso di preghiera per la pace.

L’evento, dal titolo Pellegrini di speranza nello "Spirito di Assisi", si terrà lunedì 17 febbraio alle ore 21.15 presso la chiesa parrocchiale di San Romano (Piazza Santa Chiara d’Assisi, 2 - San Romano, PI) e vedrà la partecipazione di rappresentanti di diverse tradizioni religiose: Jeremy Milgrom, Rabbino israeliano pacifista; Izzedin Elzir, Imam di Firenze; Giancarlo Shinkai Carboni, Monaco buddhista Zen; Fabio Pitti, Krishna Kirtana Das, discepolo di S.G. Matsyavatara Prabhu; Massimo Capocchi, rappresentante della fede Bahá’í; Giovanni Paccosi, vescovo della Diocesi di San Miniato.

A distanza di quasi 40 anni dallo storico incontro interreligioso di Assisi del 1986, voluto da san Giovanni Paolo II, la necessità di unire le voci nella preghiera per la pace è più attuale che mai. La guerra continua a infliggere sofferenze indicibili in molte parti del mondo, e il ricorso alla violenza sembra essere sempre più accettato come strumento di risoluzione dei conflitti. Di fronte a questa realtà, l’incontro vuole essere un momento di riflessione, condivisione e preghiera, per chiedere a Dio la luce e la forza per costruire un mondo di pace e fratellanza.

Durante la serata, le diverse comunità religiose condivideranno letture sacre, canti e momenti di raccoglimento spirituale, esprimendo insieme il bisogno universale di pace.

L’incontro è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare a questo gesto di unità e speranza, in un clima di dialogo e rispetto reciproco.

Fonte: Ufficio Stampa