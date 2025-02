Ginnastica al parco Martiri della Libertà a Santa Croce, riqualificati gli attrezzi

Sono terminati in questi giorni i primi lavori di riqualificazione del verde attrezzato nella zona dell'Arno a Santa Croce. La prima serie di interventi ha interessato il parco Martiri della Libertà vicino a lungarno Tripoli, dove sono stati riqualificati gli attrezzi ginnici che nel corso del tempo si erano deteriorati. I lavori hanno riguardato anche una risistemazione generale dell'area verde che si trova in prossimità dell'Arno. Nello specifico sono stati sistemati strumenti per la ginnastica aerobica, tra cui parallele spalliere, percorsi basculanti, sbarre per le flessioni. Un investimento di circa 12mila euro, finanziato in parte dal Coni nazionale e in parte dal comune, per restituire ai cittadini uno spazio dove fare sport all'aria aperta.

I lavori però non si fermano qui e continueranno nei prossimi giorni andando a riqualificare anche gli attrezzi ginnici di piazza Pier Paolo Pasolini, anche qui vi sono 4 installazioni che con il tempo si sono un po' deteriorate e in alcuni casi sono poco utilizzabili e l'amministrazione andrà a ripararle e se necessario a sostituirle completamente.

Si tratta di due interventi mirati in due punti dell'area verde che insiste lungo l'Arno che fanno parte di un unico disegno di riqualificazione. Presto infatti questi due parchi di verde pubblico attrezzato, saranno uniti dalla ciclopista dell'Arno un progetto tangente ad entrambe le aree, che andrà a rappresentare nell'insieme un percorso urbano nel verde, utilizzabile da tutti i cittadini senza limiti di età.

“Si tratta di un piccolo intervento ma significativo – spiega l'assessore ai lavori pubblici Enzo Oliveri – riqualificare un'area per la ginnastica all'aperto con gli arredi che la compongono è un modo non solo di migliorare la fruibilità e l'aspetto di una zona urbana, ma è anche uno stimolo a riportare le persone a viverla. Ora la presenza delle persone che frequentano questi parchi attrezzati per la ginnastica è anche il miglior deterrente possibile per evitare che questa zone siano poco frequentate e quindi ambiti in cui potenzialmente si possono consumare piccole attività illecite. In sostanza così si centrano due obiettivi, il primo la riqualificazione e la restituzione alla cittadinanza di un'area attrezzata per la ginnastica e poi si aumenta una frequentazione sana di queste zone”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

