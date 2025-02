Aurora Digangi, da San Pierino a Sanremo: con i Rockin'1000 insieme a Jovanotti

Aurora Digangi, 20 anni, studentessa di Geologia all'Università di Pisa - durante l'intervista a Radio Lady -racconta l’emozionante esperienza di essere parte dei Rockin'1000, il supergruppo musicale che ha partecipato al Festival di Sanremo insieme a Jovanotti. Fin da piccola, Aurora era rimasta affascinata dal progetto Rockin'1000 dopo aver visto un video, e nel 2024 ha avuto l'opportunità di unirsi alla band per la terza volta, partecipando a eventi internazionali come quelli a Bologna e Berlino.

Il suo sogno di esibirsi sul palco di Sanremo con Jovanotti si è concretizzato grazie a una "app" che ha consentito l'iscrizione al progetto, con un numero limitato di partecipanti. Aurora è stata selezionata tra i 90 musicisti (20 bassisti e 70 batteristi) provenienti da tutto il mondo. L'esperienza è stata unica: arrivata a Sanremo, ha partecipato a prove emozionanti, anche sotto la pioggia, e ha avuto l'occasione di suonare con Jovanotti. La giovane bassista ha raccontato di come, nonostante la fatica e i lunghi viaggi, la soddisfazione fosse immensa.

Aurora ha parlato anche della "famiglia" che si crea tra i membri di Rockin'1000 e della sua passione per la musica che l’ha accompagnata da quando aveva 12 anni. Pur essendo ancora giovane, con sogni di continuare a suonare, è orgogliosa di aver realizzato un traguardo straordinario come quello di Sanremo, e non esclude nuove avventure con la band, come l'evento previsto in Portogallo.

Oltre alla sua carriera musicale, Aurora ha seguito con passione il Festival, esprimendo il suo apprezzamento per alcuni dei partecipanti, come Lucio Corsi.

L'intervista completa su Radio Lady

Il Rockin'1000

Rockin'1000 – The Biggest Rock Band on Earth è un supergruppo musicale composto da una varietà di musicisti, sia professionisti che amatori, provenienti da ogni parte del mondo. Fondato in Italia nel 2014 come tributo ai Foo Fighters, il progetto si è evoluto nel tempo, trasformandosi in una società che offre servizi di consulenza e organizzazione di eventi musicali innovativi e fuori dagli schemi.







Notizie correlate