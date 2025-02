Centro Studi “Bruno Ciari”, avviso per la nomina di 3 rappresentanti da Fucecchio

Il Comune di Fucecchio intende provvedere alla nomina di n.3 rappresentanti dell'amministrazione comunale nell'assemblea generale del Centro Studi “Bruno Ciari”, carica per la quale non sono previsti emolumenti.

Eventuali disponibilità a ricoprire le suddette cariche potranno essere espresse mediante formale dichiarazione alla sindaca entro e non oltre le ore 13 del 25 febbraio, attraverso PEC da inviare all’indirizzo comune.fucecchio@postacert.toscana.it oppure consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune in via La Marmora 34 (dal lunedì al venerdì ore 9-13, martedì e giovedì anche 15-18).

La modulistica e i requisiti per la presentazione delle disponibilità sono consultabili sul sito internet del Comune al link https://www.comune.fucecchio.fi.it/notizie/nomina-centro-bruno-ciari.html.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate