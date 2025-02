Fucecchio ospita Adelmo Cervi, testimonianza della Resistenza

Raccontare una delle storie che hanno fatto la Resistenza italiana. La storia di una famiglia sterminata dai fascisti che Adelmo Cervi, allora poco più che neonato, ha deciso di narrare come testimonianza di una memoria che non si può e non si deve concellare.

Lunedì 24 febbraio l'amministrazione comunale, in collaborazione con ANPI, Libera, Fondazione I Care, istituto superiore “Arturo Checchi” e Spi-Cgil, promuove due momenti di incontro. Il primo dedicato agli studenti dell'istituto Checchi, che alle ore 10 al teatro Pacini incontreranno Adelmo Cervi per ascoltare la sua testimonianza. Il secondo momento sarà invece aperto all'intera cittadinanza: alle 21:15, presso la Fondazione I Care, in programma la presentazione del docufilm “I miei sette padri”, che racconta la storia della famiglia Cervi.

“Ormai da anni la nostra amministrazione è impegnata in progetti legati alla memoria, in particolare nelle scuole e tra i giovani – commenta la sindaca Emma Donnini -. Gli incontri con Adelmo Cervi, che porterà la testimonianza della propria famiglia, vanno ad inserirsi proprio all'interno di questo percorso, con la volontà di tenere viva la memoria di chi ha dato la propria vita in nome della libertà”.

Fonte: Comune di Fucecchio

Notizie correlate