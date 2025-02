Primo appuntamento con la rassegna "I nostri Autori" a Castelfranco di Sotto

Etere d'Acciaio, la raccolta di poesia di Luca Flammia, che verrà presentata il prossimo giovedì (20 febbraio) alle 18,30 alla biblioteca di Castelfranco di Sotto come primo appuntamento del ciclo di incontri I nostri autori, mette il lettore di fronte a una poesia per niente scontata, a tratti complessa nei concetti e dove il giovane autore cresciuto nostre zone, intraprende un percorso poetico concettualmente articolato. Una serie di poesie, che se in una prima parte trattano di un amore ormai sfumato, nella seconda entrano in un vortice introspettivo che cerca una coralità del sentire assai complessa. Quella di Flammia è un poesia con cui l'autore elabora un proprio stile e una propria poetica contemporanea.

Un'operazione interessante e colta, contaminata solo apparentemente e a tratti con la poesia fin de siècle. Se da un lato infatti sembra recupera la dimensione delle Myricae pascoliane, nell'attenzione per elementi del quotidiano, dall'altro c'è un tentativo, spesso riuscito, di spingere la lingua, priva di compiacimento estetico, nella riscoperta di una parola asciutta e scarna. Proprio in questo Flammia compie un lavoro con cui riallaccia il fili con quella che era stata la ricerca di alcuni poeti del '900, andando però oltre, per trovare un canone che meglio possa rappresentare il sentire contemporaneo a tratti nella sua nuda disperazione e alle volte un in disincantato stupor che contempla il nostro tempo. Le poesie della seconda parte del libro infatti sono quasi un spleen post industriale, in cui il sentire del poeta cerca e trova una coralità, generando un'introspezione che tende alla collettività.

Alla presentazione parteciperà l'autore che sarà guidato nella presentazione da Gabriele Luca, inoltre è previsto anche l'intervento dell'assessore alla cultura Nicola Sgueo.

Le decisione della biblioteca di Castelfranco di Sotto, di aprire gli appuntamenti con una raccolta di poesie concettualmente impegnative e culturalmente elevate, rappresenta un passaggio importante nel tentativo di alzare il livello delle opere presentate, cercando di arricchire l'offerta culturale per renderla eterogenea.

La presentazione sarà inoltre arricchita dalla letture di alcune poesie da parte del gruppo teatrale di Castelfranco Four Red Roses.

Questo primo appuntamento propone una poesia interessante e colta, ma già dal successivo appuntamento, pur restando nell'ambito della poesia il registro diventerà giocoso e satirico.

“Abbiamo deciso – spiega l'assessore Sgueo - di avviare questa stagione di Incontri con l'autore per il 2025 con la poesia, convinti che sia una scelta impegnativa, ma certi che ogni tanto bisogna anche provare ad alzare il livello culturale e rendere l'offerta il più varia possibile per andare incontro ai gusti di tutti. La poesia poi è sempre spunto di riflessione in tutte le sue declinazioni, che sia più o meno concettuale più o meno divertente. Il poeta attraverso le sue parole trasmuta gli elementi della realtà dischiudendo infiniti mondi e dandoci in poche parole chiavi di lettura inaspettate. Quindi approcciarsi a un incontro con un poeta locale è pur sempre un momento di crescita culturale per tutti”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto

Notizie correlate