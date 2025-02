Il teatro Pacini di Fucecchio riapre al pubblico dopo i danni dal maltempo

Dopo lo stop alle attività a causa dei danni provocati dal maltempo di venerdì scorso, il teatro Pacini di Fucecchio riapre al pubblico. Da venerdì 21 febbraio al via la programmazione del cinema, mentre la stagione di prosa, come da cartellone, ripartirà sabato 15 marzo con protagonisti Antonio Cornacchione, Pino Quartullo e Alessandra Faiella in scena con lo spettacolo “Basta poco”.

I primi interventi, destinati a rendere la struttura di nuovo agibile al pubblico, hanno permesso la riapertura della sala cinematografica al primo piano, mentre resta ancora chiusa la zona bar al piano terra. Nel frattempo, prosegue il lavoro dei tecnici e degli uffici competenti al fine di valutare e programmare gli interventi strutturali che permetteranno la completa riapertura del teatro.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa