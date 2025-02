Lapi Group aderisce a 'M'illumino di meno 2025', per una moda solidale e sostenibile

Anche quest'anno Lapi Group aderisce all'iniziativa M'Illumino di meno 2025, giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che ricorre il 16 febbraio (e che quest’anno è stata estesa alla settimana del 17-23 febbraio). Questa è la XXI edizione della campagna, dedicata nello specifico a far luce sull'impatto ambientale del fast fashion.

Non a caso lo slogan è 'M'illumino di meno va di moda'. Un tema molto vicino, tra l'altro, all’attività di molte delle aziende del Gruppo che si indirizzano al settore fashion come destinazione della propria filiera.

Per l’occasione, è stata attivata una raccolta e donazione di indumenti usati in collaborazione con l'associazione Semplicemente Odv di Cerreto Guidi/Fucecchio che ormai da anni gestisce un magazzino solidale (aperto a tutti) che sostiene ogni anno circa 600 famiglie provenienti da cinque Comuni del territorio e oltre a vestiti e scarpe, mette a disposizione anche biancheria, arredamento e complementi per la casa.

Si tratta di un’associazione di volontariato, nata nel 2010, che porta avanti molti progetti diversi: un doposcuola gratuito, laboratori sociali, attività al Lago I Salici

L’iniziativa promossa da Lapi Group per M’illumino di meno 2025 ha un doppio messaggio: Un'azione responsabile nell'upcycling di capi ancora utilizzabili che potranno così avere una seconda vita e non diventeranno un rifiuto da smaltire; e un'azione solidale che va a sostenere chi potrà usufruire di un bene che ha ancora un valore, evitando di comprare cose a basso prezzo e di pessima qualità.

Essere sostenibili significa essere consapevoli dell’impatto ambientale di tutte le nostre azioni: nella mobilità, nell’alimentazione, nella vita domestica. Sul tema della moda stanno recentemente maturando attenzione e voglia di sperimentare nuove pratiche di produzione e consumo.

I numeri parlano chiaro: analizzando i dati del 2020, l’Agenzia europea dell’ambiente ha calcolato l’impronta ecologica del settore tessile da una prospettiva di consumo europea. Ha stimato che in quell’anno ciascun cittadino dell’Unione Europea abbia consumato, in media, 15 kg di prodotti tessili, per un totale di 6,6 milioni di tonnellate.

È ora di cambiare le nostre abitudini in favore di capi d’abbigliamento più durevoli. La stessa Agenzia europea dell’ambiente riferisce un dato sconvolgente: “Negli ultimi 20 anni, il tempo di utilizzo degli abiti è diminuito del 36%, con una media di sette/otto utilizzi per ciascun capo”.

Come alternativa al fast fashion, per contrastare lo spreco, sono già nate moltissime realtà che promuovono il riuso e la valorizzazione degli abiti. M’illumino di Meno quest’anno vuole dare voce a queste realtà del territorio e sensibilizzare rispetto allo strumento del riuso.

“La moda responsabile è un principio che molte delle aziende Lapi Group perseguono ogni giorno con il loro lavoro di supplier nella catena di valore della moda – ha spiegato Francesco Lapi, vicepresidente del Gruppo Lapi -. La raccolta di indumenti che abbiamo fatto coinvolgendo i nostri 300 dipendenti è un’azione utile a sensibilizzare le persone, a stimolare buone abitudini, ma anche un gesto concreto che andrà ad aiutare tante famiglie. Grazie al prezioso lavoro di Semplicemente Odv, il messaggio della sostenibilità prende davvero vita e si esprime a 360 gradi. Oltre al beneficio ecologico, al riuso che evita di produrre rifiuti, si unisce un fattore etico e sociale, quello della condivisione, del bene comune. Il donare agli altri non solo oggetti, ma il proprio tempo e la propria attenzione”.

Fonte: Lapi Group - Ufficio Stampa

