Dramma sul lavoro, muore schiacciato da una gru

Un nuovo drammatico incidente sul lavoro è successo in Toscana. Un uomo è morto dopo esser stato schiacciato da una gru, che si è ribaltata per cause ancora da chiarire.

I fatti sono avvenuti verso le 15 di oggi, mercoledì 19 febbraio, alla ditta Bedini Marmi di Avenza (Carrara), un'azienda che si occupa della commercializzazione, lavorazione e spedizione di prodotti lapidei.

L'uomo è rimasto schiacciato dalla gru, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso. Avvertiti anche gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.