A Ponte a Egola 'Il Ponte' si rinnova: nuovo direttivo nuova sede per il rione

Rione Il Ponte ha annunciato con entusiasmo il suo nuovo direttivo, pronto a guidare il rione attraverso nuove sfide e successi. L'annuncio è stato accolto con grande partecipazione dalla comunità locale, che vede nel Rione un punto di riferimento storico e culturale.

Il nuovo direttivo è composto da: Stefano Parri (Presidente); Giulia Colombini (Vicepresidente); Elena Morani (Segretaria); Matteo Pieragnoli (Tesoriere); Bonomo Giusy, Gianni Federica, Massari Alice, Malucchi Rossella, Sarno Andrea, Massari Valentino, Scelzo Luigi, Bonomo Simone (Consiglieri).

Il Presidente Parri ha dichiarato: "Sono contento ed orgoglioso di assumere la guida del Rione e di farlo con questo direttivo, ragazze e ragazzi splendidi. Siamo pronti a lavorare con passione e dedizione per migliorare i risultati fino ad ora ottenuti sia in termini di eventi organizzati che in termini sportivi/competitivi nella corsa dei caratelli, per portare sempre in alto il nome del Rione. Desidero ringraziare l’ex Presidente del Rione il Ponte Alì El Khaddar, è stato lui il primo a credere nella ripartenza del Rione nel 2019 dopo un periodo di crisi”.

Il Rione il Ponte è noto per il suo impegno nella promozione di attività culturali, sportive e sociali ed in particolare per la partecipazione all’evento del Palio del Cuoio di Ponte a Egola con le emozionanti corse dei caratelli suddivise in 5 categorie: minicaratello, caratello intermedio, caratello grande, caratello rosa e caratello over 40. Per far sì che le attività siano organizzate e promosse nel migliore dei modi è necessaria una sede stabile e duratura: un luogo di incontro e di scambio, dove le persone possono condividere le proprie passioni e partecipare alla vita culturale del quartiere.

Il Rione, senza una sede stabile da ormai un anno dopo l’aggiudicazione del Bar Torino all’asta, ha finalmente trovato la sua nuova casa. “È un sogno che si realizza - ha dichiarato la Vice Presidente Giulia Colombini -. Ringraziamo a nome di tutto il direttivo, il proprietario dell’immobile Massimo Ciardelli per la concessione dei locali. Abbiamo lavorato duramente per ottenere questo spazio e siamo orgogliosi di poterlo finalmente ufficializzare a tutta la comunità. La sua ubicazione geografica è al centro del Rione, in via Rezzaia n.5”.

Sarà uno spazio ampio e accogliente, pensato per ospitare le numerose attività dell'associazione. Un luogo aperto a tutti, dove potremo organizzare eventi, corsi, feste e tanto altro con un’attenzione particolare alla promozione di attività culturali e ricreative per i giovani quali: laboratori, scambio libri, luoghi di studio per studenti universitari, attività di coworking, corsi ed altre iniziative rivolte ai bambini e ai ragazzi, con l'obiettivo di stimolare la loro creatività e la loro partecipazione alla vita del Rione.

"I locali non saranno immediatamente fruibili, ci saranno da realizzare delle opere di ristrutturazione e rinnovamento, ma non vediamo l’ora sia tutto pronto. Vogliamo che diventi la casa di tutti i rionali. Siamo inoltre contenti - aggiunge Parri - che il progetto di riqualificazione della nostra nuova sede comprenda sia una struttura adibita a civile abitazione, sia una struttura adibita ad ex conceria. Visto il rilevante problema urbanistico presente attualmente a Ponte a Egola dovuto alle concerie dismesse, speriamo sinceramente che il nostro sia un progetto ‘traino’ per altri studi ed altre idee di riqualificazione di altre concerie dismesse sparse per il paese, che donerebbero qualità di vita ai pontaegolesi, rigenerazione urbana al paese ed una dignità architettonica ai fabbricati stessi”.

L'ufficializzazione della nuova sede è solo l'inizio di un percorso ricco di progetti e iniziative. Il Rione, intanto, è al lavoro per la partecipazione al Palio del Cuoio 2025 e per un grande evento sorpresa a settembre.

“Infine - conclude Colombini - desideriamo sottolineare che ci farebbe molto piacere conoscere e frequentare altre persone all’interno del Rione per partecipare attivamente alle attività proposte da un’associazione. Vi aspettiamo!”

Per avere maggiori informazioni sulle attività dell'associazione, è possibile contattare direttamente l'associazione tramite i canali social Facebook e Instagram.

Fonte: Rione Il Ponte - Ufficio Stampa

