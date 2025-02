A Fucecchio un Consiglio comunale aperto sulla crisi del settore moda

Dopo aver partecipato al tavolo di confronto sulla difesa e il rilancio della moda promosso dalla Regione Toscana, la Sindaca di Fucecchio Emma Donnini, rispondendo anche a precisa istanza del Consiglio comunale, ha deciso di convocare una seduta aperta dedicata al tema della crisi del settore moda. All’incontro, in programma lunedì 24 febbraio alle ore 18 presso la sala consiliare del Comune in via La Marmora 34, saranno presenti l’assessora regionale alla formazione professionale e al lavoro Alessandra Nardini e il direttore di Irpet Nicola Sciclone.

“Il distretto del cuoio, grazie alle abilità e alla professionalità dei nostri imprenditori e lavoratori, rappresenta oggi uno dei principali poli produttivi in Italia, nonché punto di riferimento a livello mondiale – spiega la Sindaca -. La crisi, innescata prima dal Covid e poi dai conflitti e delle tensioni geopolitiche internazionali, ha avuto un impatto molto forte sul settore moda, che adesso richiede forme di intervento importanti: da un lato sostenere i lavoratori attraverso misure di protezione sociale, dall’altra rilanciare il settore investendo in formazione ed innovazione. E per farlo è necessario il confronto tra tutti gli attori coinvolti, a partire dalle istituzioni fino ad arrivare alle aziende, al tessuto produttivo e alle associazioni di categoria”.

“Considerando la grave crisi che stiamo attraversando, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario organizzare una discussione aperta, raccogliendo le istanze pervenute da tutte le parti politiche – prosegue il presidente del Consiglio comunale Francesco Bonfantoni -. Quello della moda rappresenta un settore centrale per l’indotto di Fucecchio e del comprensorio del cuoio ed è fondamentale studiare soluzioni adeguate per dare risposte concrete ad imprese e lavoratori”.

L’incontro sarà aperto all’intera cittadinanza, che pertanto è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

