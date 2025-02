Città murate, FdI Certaldo: "Ci sono interventi prioritari e urgenti"

In merito ad alcune dichiarazioni del Sindaco Giovanni Campatelli espresse con toni entusiastici su una piattaforma social e riguardanti la vittoria da parte del Comune di Certaldo del bando di concorso sulle Città murate, che prevede l'assegnazione di 165.000,00 euro alla nostra comunità, il gruppo Fratelli d'Italia Certaldo ritiene doveroso fare alcune osservazioni. Il Sindaco ha comunicato con emozione che la Regione “..ha decretato Certaldo tra i Comuni vincitori del bando sulle Città murate, con un finanziamento di 165.000 € che, insieme a un ulteriore stanziamento di risorse proprie che proporremo nei prossimi mesi al Consiglio comunale, ci permetterà di installare un sistema di illuminazione che faccia risaltare le porte di accesso al borgo, le torri, i palazzi del potere e la casa di Giovanni Boccaccio.” dopodiché il primo cittadino ha ringraziato il Presidente Giani “..per la sempre spiccata sensibilità verso il patrimonio artistico e culturale della nostra splendida Regione e di Certaldo e il precedente Sindaco Giacomo Cucini che, insieme al nostro ufficio tecnico, hanno creduto in questo progetto.” "Siamo ovviamente lieti del fatto che il nostro Comune sia rientrato nel novero dei Comuni vincitori del bando", affermano Lucia Masini e Riccardo Borghini, esponenti di FDI in Consiglio comunale, " tuttavia", proseguono, "non ce ne vorrà il nostro Sindaco se non possiamo godere della sua stessa emozione e del suo entusiasmo che supponiamo animato da sincera buona fede ma che dimentica la realtà dei fatti. Visto infatti che ci sono interventi urgenti e prioritari che da anni ormai attendono l'inizio dei lavori crediamo che sarebbe stato importante investire una parte del premio per lo studio e la progettazione dei necessari interventi di restauro e consolidamento per i quali sarebbe stato improcrastinabile attivarsi da tempo con progetti, stanziamenti, ricerca di fondi e pure partecipazione a bandi. Le mura, nonostante qualche intervento poco rilevante della prima legislatura Cucini, mostrano in varie zone precarietà strutturali, lesioni, distacchi di materiale, ampliamento delle lesioni. Da anni, ogni qualvolta si manifestano precipitazioni meteoriche mediamente abbondanti in diverse zone di Certaldo Alto salta la luce elettrica. Anche le fognature hanno perso la loro originaria tenuta e funzione tant’è che in alcuni vicoli da tempo i cittadini segnalano perdite d'acqua nonché avvallamenti del piano di calpestio. Le tre porte del castello di Certaldo Alto, per vetustà dei materiali, azione di agenti atmosferici e incuria versano in avanzato stato di degrado. Nello stesso stato versano via Costa Alberti e via del Castello e non solo… L'illuminazione delle porte di accesso, delle torri e dei palazzi principali possono certo contribuire ad aumentare il fascino e la bellezza del borgo storico, ma, oltre al mantenimento e all'incremento della vocazione turistica del Castello, riteniamo essere altrettanto importante il consolidamento e la conservazione del nostro grande patrimonio storico-architettonico e il miglioramento della fruizione del centro storico da parte di coloro che qui vivono e lavorano. Consentiteci di chiudere con una battuta: speriamo che i 165.000,00 euro di soldi pubblici utilizzati per questa nuova illuminazione facciano finalmente vedere al Sindaco le criticità e le priorità del castello di Certaldo Alto.

Fratelli d’Italia – Certaldo