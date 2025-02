Sicurezza stradale, a Fucecchio 4 nuovi pannelli rilevatori della velocità

Due nuovi interventi di miglioramento della sicurezza stradale sono in corso a Fucecchio. Il primo riguarda viale Buozzi, in cui sono stati installati quattro pannelli di rilevazione della velocità, a messaggio variabile, che consentono ai conducenti di visualizzare la velocità dell’auto in corsa, dissuadendo così gli automobilisti dal superamento del limite consentito.

Il secondo intervento è stato invece realizzato sugli attraversamenti pedonali nei pressi delle scuole primarie di San Pierino (via Sanminiatese) e Galleno (via Romana Lucchese), con il potenziamento della segnaletica orizzontale tramite aggiunta, vicino alle strisce pedonali, del cartello stradale di attraversamento bambini.

“Si tratta di due interventi che vogliono incentivare gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, per salvaguardare la propria incolumità e quella degli altri – spiega la sindaca Emma Donnini -, realizzati in punti strategici come viale Buozzi e gli attraversamenti pedonali nei pressi delle scuole. Ci auguriamo che possano servire come dissuasori, anche se il rispetto del codice della strada nasce dal grado di civiltà di ciascuno di noi”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

