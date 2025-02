A Lineapelle votazione in corso per la migliore capsule collection in pelle al vegetale

A Lineapelle (Padiglione 15–Stand A02/18), il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale presenta i lavori creativi in pelle al vegetale degli otto studenti di Istituti internazionali di moda-design che partecipano alla 11° edizione del concorso Craft The Leather. Il progetto del Consorzio toscano rivolto a giovani aspiranti designer, è nato con l’obiettivo di far conoscere agli studenti, stilisti di domani, una pelle così preziosa e versatile come quella conciata al vegetale, messa a loro disposizione dalle concerie consorziate.

A Lineapelle (padiglioni 13 e 15) sarà inoltre possibile vedere le nuove collezioni primavera-estate 2026 delle concerie associate del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, riconoscibili grazie al logo del Consorzio proiettato all’entrata di ogni stand.

Che cos'è Craft the Leather?

Craft The Leather è un progetto di formazione del Consorzio Vera Pelle Conciata al Vegetale, solo su invito, dedicato ad un gruppo di giovani talentuosi aspiranti designer provenienti da tutto il mondo. Le scuole, selezionate tra gli istituti di moda e design internazionali più prestigiosi e innovativi, partecipano con un docente e il loro allievo più promettente.

Il progetto si articola in più fasi ed è iniziato con un workshop formativo nell’estate 2024 nel Distretto Conciario Toscano, per conoscere le qualità e potenzialità di una pelle trattata secondo una tradizione secolare. Nella seconda parte dell’anno ogni designer ha creato una collezione di accessori utilizzando esclusivamente Pelle conciata al vegetale in Toscana fornita dalle concerie del Consorzio. A Lineapelle adesso l’atto finale con il concorso creativo.

I criteri di valutazione:

In Fiera i visitatori potranno esprimere le loro preferenze allo stand del concorso tramite un’apposita scheda voto. Ma durante i giorni di fiera sarà possibile votare anche on line sulle pagine Facebook e Instagram del Consorzio.

Inoltre una giuria tecnica di esperti valuterà le collezioni in base ai seguenti criteri:

Attinenza del concetto creativo alle qualità intrinseche della concia al vegetale

Uso innovativo della pelle conciata al vegetale

Eccellenza estetica

Manualità – capacità manuale nella realizzazione del prodotto

Design responsabile

Il vincitore sarà decretato dai voti della giuria tecnica, dei visitatori della fiera e dei follower online.

Come votare?

Ognuno di noi ha la possibilità di votare la collezione preferita dalle ore 9:00 di Martedì 25 Febbraio 2025 fino alle 16:00 di giovedì 27 Febbraio 2025. Sarà possibile votare sia da remoto, online tramite like su post social, sia in presenza, compilando la scheda voto che sarà fornita al nostro stand.

Dopo la somma dei voti online e in presenza, sarà una giuria tecnica a decretare il vincitore del concorso.

Il designer premiato riceverà una borsa di studio per proseguire la sua formazione professionale.

Tutor del progetto:

Il progetto Craft the Leather è curato dalla Dott.sa Diane Ellen Becker.

Consulente d’immagine, ha lavorato in tutti gli aspetti del settore moda pelle, da visual merchandiser a buyer a stilista di scarpe e accessori in pelle di alta gamma, specializzandosi poi in ricerche sulle tendenze internazionali, consulenza per la creazione di brand identity e attività di formazione, sia rivolta a professionisti della moda e del design che a istituti e scuole di moda.

La vincitrice della scorsa edizione:

La vincitrice di CRAFTtheLEATHER2023, la scorsa edizione, è stata la messicana Balbina Brunell, della Parsons School of Fashion di New York, con la sua collezione An Analogy of Tarnished Culture.

Nella sua capsule collection composta da tre accessori si è ispirata direttamente alla reazione fisica tra il ferro ed i tannini contenuti nella pelle conciata al vegetale, combinata al forte stile industriale della sua città di origine, Monterrey-Messico in cui affonda le sue radici, esplorando e trasferendo i gesti di espressione culturale tradizionale, attraverso lo studio di forme fortemente scultoree, su manufatti quali borse, contenitori ed ornamenti per il corpo.

L’obiettivo del Consorzio:

CONSORZIO VERA PELLE ITALIANA CONCIATA AL VEGETALE IN TOSCANA.

Dal 1994, anno della fondazione, il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale si propone di promuovere e diffondere nel mondo la cultura e la tradizione della pelle conciata al vegetale in Toscana.

18 concerie, tutte produttrici di pellami conciati al vegetale di altissima qualità, ognuna con la propria tradizione e la propria tipologia produttiva. Tutte comunque accomunate dall’intento e dalla volontà di diffondere un marchio, una cultura, una tradizione.

Il Consorzio è una realtà in continuo movimento, con attività che spaziano dalla promozione alla formazione e alla certificazione di prodotto.

Il vincitore di Craft the Leather 2024 sarà comunicato lunedì 3 marzo 2025.

Fonte: Ufficio Stampa