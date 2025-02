Code per lavori in via Aldo Moro, Fratelli d'Italia critica le modifiche alla viabilità a San Miniato

La capogruppo di Fratelli d’Italia del Comune di San Miniato, Francesca Bruni, fa presente che con ordinanza n. 41 del 14 febbraio 2025 del comandante della Polizia Municipale, è stata modificata la viabilità ordinaria della via Aldo Moro dall’intersezione con via Manzoni fino al semaforo della Tosco Romagnola dal 19 febbraio al 31 marzo 2025 per lavori di scavo. Da San Miniato c’è la deviazione obbligatoria in via Manzoni, via De Amicis e Tosco Romagnola Est.

"La situazione nelle ore di entrata ed uscita dal lavoro è caotica", - dice Francesca Bruni Fratelli d’Italia San Miniato che punta l'indice sulla fascia dalle 7,30 alle 8,15 circa, quando secondo la consigliera "si formano lunghe code di auto sulla via Aldo Moro in quanto coincide con l’orario d’ingresso della scuola primaria Dante Alighieri. La via Manzoni che si collega a via De Amicis dov’è la scuola ,di fatto è un senso unico con auto parcheggiate, come di consueto, su ambo i lati della strada e poi l’accesso sulla tosco romagnola in particolare per la svolta a sinistra è a dir poco problematico."

La consigliera chiede la presenza nei giorni di lavoro di agenti della Polizia municipale per disciplinare l’accesso sulla Tosco Romagnola da via De Amicis nell’orario di ingresso della scuola elementare e far defluire il traffico della zona.

Fonte: Fratelli d'Italia